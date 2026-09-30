Правительство убрало обязательные бумажные журналы учета инклюзивных занятий — с 1 октября педагогам в школах и детсадах больше не придется заполнять их вручную.

Изменения в школах при отключениях света уже затронули учебный процесс, а с 1 октября украинские школы и детсады ждет еще одно упрощение: Кабмин отменил бумажные журналы учета инклюзивных занятий.

Как сообщила Судебно-юридическая газета, решение касается педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Логопеды, дефектологи, психологи и ассистенты учителей ранее были обязаны ежедневно вручную заполнять бумажные журналы учета коррекционно-развивающих занятий.

Что именно отменило правительство

Бумажные журналы учета инклюзивных занятий больше не требуют в учреждениях дошкольного и общего среднего образования. Обязательную бумажную форму убирают, поэтому у заведений появляется возможность фиксировать занятия в электронном виде — сама услуга инклюзивного сопровождения остается.

Для родителей это означает меньше времени на бюрократию: учитель и ассистент смогут больше внимания уделять ребенку, а не заполнению бланков. В то же время информация о проведенных занятиях и дальше должна сохраняться, чтобы родители могли проконтролировать выполнение индивидуальной программы развития.

Кого коснутся изменения

Новые правила действуют там, где учатся дети с особыми образовательными потребностями и утверждена индивидуальная программа развития: в обычных классах с инклюзивным обучением и в специальных группах детских садов.

Что делать родителям

Никаких дополнительных заявлений или документов от семей не требуется — изменение касается внутреннего документооборота заведения. Если возникают вопросы, в каком формате теперь фиксируют занятия конкретного ребенка, следует обратиться непосредственно к администрации школы или детсада.

Нововведение вступает в силу с 1 октября — именно с этой даты бумажные журналы перестают быть обязательным документом для педагогов.

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