Бесплатное жилье для ВПЛ в Украине перестало быть лишь обещанием: Верховная Рада приняла закон, разблокирующий передачу пустующих государственных и коммунальных домов и общежитий под временное жильё для переселенцев. Правда, документ пока ждёт подписи президента, а сам механизм имеет немало условий.

Бесплатное жильё для ВПЛ в Украине снова стало темой номер один: 17 сентября Верховная Рада приняла закон, который убирает законодательное препятствие, годами блокировавшее передачу пустующих государственных зданий под жильё для переселенцев.

Первое, что нужно знать: жильё за 1 гривню арендует не сам переселенец, а община, благотворительная организация или бюджетное учреждение, которое затем размещает в нём людей. Для общественных и благотворительных организаций ставка составляет 0,01% от обычной стоимости аренды, а для бюджетных учреждений и госпредприятий — 1 гривня в год за каждый объект.

Претендовать на место может переселенец, официально состоящий на учёте как ВПЛ. Поскольку мест меньше, чем желающих, действует очерёдность по баллам: наивысший приоритет имеют семьи с детьми, беременные, люди, потерявшие трудоспособность, и пожилые люди, чьё жильё разрушено. Дополнительные баллы начисляют за инвалидность и другие сложные обстоятельства.

Требования работать или ограничений по доходам нет. Но если у вас или членов семьи есть целое жильё в безопасном районе, это могут учесть не в вашу пользу. Такое временное жильё нельзя приватизировать, выкупить, обменять или сдать в субаренду — его дают на срок до одного года с возможностью продления.

Приют могут забрать досрочно, но только через суд: если вы получили другое жильё, утратили статус ВПЛ, указали ложные данные, портите имущество или систематически не платите за коммуналку. Само проживание бесплатное, но счета за свет, воду и тепло оплачивает жилец согласно договору найма.

Как оформить временное жильё

Обращаться следует в орган местного самоуправления или ЦНАП по месту пребывания с письменным заявлением о постановке на учёт. С собой — паспорт, справку (а с 22 октября — выписку из реестра) ВПЛ, идентификационный код, документы о составе семьи и те, что подтверждают приоритет. Решение принимают обычно в течение одного рабочего дня, а стать в очередь можно даже тогда, когда свободного жилья в общине ещё нет.

Норма временно будет действовать до 1 января 2028 года. За принятый документ проголосовали 233 депутата, однако по состоянию на 29 сентября он всё ещё ждёт подписи президента — поэтому реальные сроки заселения будут зависеть от того, когда закон окончательно вступит в силу.

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