Гуманитарная помощь для военных в 2026 году предусматривает не только ежемесячные «боевые», но и единовременную выплату, достигающую более 1,3 миллиона гривен. Рассказываем, кто имеет право на средства и как их оформить.

Гуманитарная помощь для военных после ранения в 2026 году охватывает сразу несколько видов государственных выплат — от дополнительного вознаграждения на лечение до единовременной помощи в зависимости от последствий травмы. Защитник, получивший ранение во время выполнения боевых задач, сохраняет ежемесячное денежное обеспечение, получает «боевые» и имеет право на единовременную денежную помощь (ЕДП).

Как объясняет адвокат юридической фирмы Ario Law Firm Антон Диденко в материале «Фактов ICTV», за военнослужащим после ранения сохраняется его ежемесячное обеспечение. Кроме этого, он получает дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен согласно постановлению Кабмина №168.

Какие выплаты предусмотрены за ранение в 2026 году

«Боевые» в размере 100 тысяч гривен начисляются за все время стационарного лечения — как в Украине, так и за рубежом. Деньги выплачиваются также за период транспортировки между учреждениями здравоохранения и за время отпуска для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Размер единовременной денежной помощи напрямую зависит от последствий ранения для здоровья бойца. Поскольку в 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 гривен, суммы ЕДП рассчитываются так:

I группа инвалидности (400-кратный размер) — 1 331 200 гривен;

II группа инвалидности (300-кратный размер) — 998 400 гривен;

III группа инвалидности (250-кратный размер) — 832 000 гривен.

Если ранение привело к частичной потере трудоспособности без установления группы инвалидности, военный получает 70-кратный размер прожиточного минимума — 232 960 гривен.

Как оформить и получить средства

Процедура оформления начинается с фиксации факта ранения. Воинская часть должна выдать справку об обстоятельствах ранения (травмы, контузии), где четко указано, что оно получено при защите Родины. Далее боец проходит госпитализацию, в медучреждении фиксируется связь ранения с защитой Украины, а после завершения стационара ВВК предоставляет соответствующее заключение.

Действующие военнослужащие подают рапорт и документы в свою воинскую часть. Уволенные из рядов ВСУ обращаются в районный ТЦК и СП, а уволенные из других формирований — в учреждения по последнему месту службы.

Специальные выплаты

Законодательство 2026 года регулирует выплаты и для других ситуаций. Если раненого признали непригодным и вывели в распоряжение командира, он получает два месяца полных выплат по последней должности, а с третьего месяца — специальную дополнительную выплату. В случае смерти военного вследствие ранения семья получает единовременную выплату в размере 100 тысяч гривен. Раз в год военнослужащие могут подать рапорт на получение оздоровительных в размере месячного денежного обеспечения.

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