Гуманітарна допомога для військових у 2026 році передбачає не лише щомісячні «бойові», а й одноразову виплату, що сягає понад 1,3 мільйона гривень. Розповідаємо, хто має право на кошти та як їх оформити.

Гуманітарна допомога для військових після поранення у 2026 році охоплює одразу кілька видів державних виплат — від додаткової винагороди на лікування до одноразової допомоги залежно від наслідків травми. Захисник, який зазнав поранення під час виконання бойових завдань, зберігає щомісячне грошове забезпечення, отримує «бойові» та має право на одноразову грошову допомогу (ОГД).

Як пояснює адвокат юридичної фірми Ario Law Firm Антон Діденко у матеріалі «Фактів ICTV», за військовослужбовцем після поранення зберігається його щомісячне забезпечення. Окрім цього, він отримує додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень відповідно до постанови Кабміну №168.

Які виплати передбачені за поранення у 2026 році

«Бойові» у розмірі 100 тисяч гривень нараховуються за весь час стаціонарного лікування — як в Україні, так і за кордоном. Гроші виплачуються також за період транспортування між закладами охорони здоров'я та за час відпустки для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

Розмір одноразової грошової допомоги напряму залежить від наслідків поранення для здоров'я бійця. Оскільки у 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 гривень, суми ОГД розраховуються так:

I група інвалідності (400-кратний розмір) — 1 331 200 гривень;

II група інвалідності (300-кратний розмір) — 998 400 гривень;

III група інвалідності (250-кратний розмір) — 832 000 гривень.

Якщо поранення призвело до часткової втрати працездатності без встановлення групи інвалідності, військовий отримує 70-кратний розмір прожиткового мінімуму — 232 960 гривень.

Як оформити та отримати кошти

Процедура оформлення починається з фіксації факту поранення. Військова частина має видати довідку про обставини поранення (травми, контузії), де чітко зазначено, що воно отримане під час захисту Батьківщини. Далі боєць проходить госпіталізацію, у медустанові фіксується зв'язок поранення із захистом України, а після завершення стаціонару ВЛК надає відповідний висновок.

Дійсні військовослужбовці подають рапорт та документи до своєї військової частини. Звільнені з лав ЗСУ звертаються до районного ТЦК та СП, а звільнені з інших формувань — до установ за останнім місцем служби.

Спеціальні виплати

Законодавство 2026 року регулює виплати й для інших ситуацій. Якщо пораненого визнали непридатним і вивели у розпорядження командира, він отримує два місяці повних виплат за останньою посадою, а з третього місяця — спеціальну додаткову виплату. У разі смерті військового внаслідок поранення родина отримує одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень. Раз на рік військовослужбовці можуть подати рапорт на отримання оздоровчих у розмірі місячного грошового забезпечення.

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