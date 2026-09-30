Безкоштовне житло для ВПО в Україні знову стало темою номер один: 17 вересня Верховна Рада ухвалила закон, який прибирає законодавчу перешкоду, що роками блокувала передачу порожніх державних будівель під житло для переселенців.

Перше, що слід знати: житло за 1 гривню орендує не сам переселенець, а громада, благодійна організація чи бюджетна установа, яка потім розміщує в ньому людей. Для громадських та благодійних організацій ставка становить 0,01% від звичайної вартості оренди, а для бюджетних установ та держпідприємств — 1 гривня на рік за кожен об'єкт.

Претендувати на місце може переселенець, який офіційно перебуває на обліку як ВПО. Оскільки місць менше, ніж охочих, діє черговість за балами: найвищий пріоритет мають сім'ї з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, та літні люди, чиє житло зруйноване. Додаткові бали нараховують за інвалідність та інші складні обставини.

безкоштовне житло для ВПО

Вимоги працювати чи обмежень за доходами немає. Але якщо у вас або членів родини є ціле житло в безпечному районі, це можуть врахувати не на вашу користь. Таке тимчасове житло не можна приватизувати, викупити, обміняти чи здати в суборенду — його дають на строк до одного року з можливістю продовження.

Прихисток можуть забрати достроково, але лише через суд: якщо ви отримали інше житло, втратили статус ВПО, вказали неправдиві дані, псуєте майно чи систематично не платите за комуналку. Саме проживання безкоштовне, але рахунки за світло, воду й тепло сплачує мешканець згідно з договором найму.

житло для ВПО

Як оформити тимчасове житло

Звертатися слід до органу місцевого самоврядування або ЦНАПу за місцем перебування із письмовою заявою про взяття на облік. Із собою — паспорт, довідку (а з 22 жовтня — витяг із реєстру) ВПО, ідентифікаційний код, документи про склад сім'ї та ті, що підтверджують пріоритет. Рішення ухвалюють зазвичай протягом одного робочого дня, а стати в чергу можна навіть тоді, коли вільного житла в громаді ще немає.

Норма тимчасово діятиме до 1 січня 2028 року. За ухвалений документ проголосували 233 депутати, однак станом на 29 вересня він усе ще чекає на підпис президента — тож реальні терміни заселення залежатимуть від того, коли закон остаточно набуде чинності.

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