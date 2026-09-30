Безкоштовне житло для ВПО в Україні перестало бути лише обіцянкою: Верховна Рада ухвалила закон, що розблоковує передачу порожніх державних і комунальних будинків та гуртожитків під тимчасове житло для переселенців. Щоправда, документ поки чекає на підпис президента, а сам механізм має чимало умов.

Безкоштовне житло для ВПО в Україні знову стало темою номер один: 17 вересня Верховна Рада ухвалила закон, який прибирає законодавчу перешкоду, що роками блокувала передачу порожніх державних будівель під житло для переселенців.

Перше, що слід знати: житло за 1 гривню орендує не сам переселенець, а громада, благодійна організація чи бюджетна установа, яка потім розміщує в ньому людей. Для громадських та благодійних організацій ставка становить 0,01% від звичайної вартості оренди, а для бюджетних установ та держпідприємств — 1 гривня на рік за кожен об'єкт.

Претендувати на місце може переселенець, який офіційно перебуває на обліку як ВПО. Оскільки місць менше, ніж охочих, діє черговість за балами: найвищий пріоритет мають сім'ї з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, та літні люди, чиє житло зруйноване. Додаткові бали нараховують за інвалідність та інші складні обставини.

Вимоги працювати чи обмежень за доходами немає. Але якщо у вас або членів родини є ціле житло в безпечному районі, це можуть врахувати не на вашу користь. Таке тимчасове житло не можна приватизувати, викупити, обміняти чи здати в суборенду — його дають на строк до одного року з можливістю продовження.

Прихисток можуть забрати достроково, але лише через суд: якщо ви отримали інше житло, втратили статус ВПО, вказали неправдиві дані, псуєте майно чи систематично не платите за комуналку. Саме проживання безкоштовне, але рахунки за світло, воду й тепло сплачує мешканець згідно з договором найму.

Як оформити тимчасове житло

Звертатися слід до органу місцевого самоврядування або ЦНАПу за місцем перебування із письмовою заявою про взяття на облік. Із собою — паспорт, довідку (а з 22 жовтня — витяг із реєстру) ВПО, ідентифікаційний код, документи про склад сім'ї та ті, що підтверджують пріоритет. Рішення ухвалюють зазвичай протягом одного робочого дня, а стати в чергу можна навіть тоді, коли вільного житла в громаді ще немає.

Норма тимчасово діятиме до 1 січня 2028 року. За ухвалений документ проголосували 233 депутати, однак станом на 29 вересня він усе ще чекає на підпис президента — тож реальні терміни заселення залежатимуть від того, коли закон остаточно набуде чинності.

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