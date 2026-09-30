Чоловіки, які доглядають батьків з інвалідністю, мають право на відстрочку від мобілізації. Розповідаємо, який пакет документів зібрати та куди звертатися, щоб ТЦК не відмовив.

Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками лишається однією з найзапитуваніших підстав, за якою військовозобов'язані можуть уникнути призову. Щоб оформити її правильно з першого разу, важливо зібрати повний пакет документів і подати їх через ЦНАП або безпосередньо до територіального центру комплектування.

Право на відстрочку через догляд передбачене статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Йдеться про чоловіків, які постійно доглядають батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або тих, хто за станом здоров'я потребує постійного стороннього догляду.

Головна умова — відсутність інших працездатних членів сім'ї, які за законом зобов'язані утримувати чи доглядати таку особу. Якщо таких родичів немає або вони самі є непрацездатними, право на відстрочку виникає у того, хто реально здійснює догляд.

Які документи потрібні для відстрочки через догляд за батьком

Щоб підтвердити право на відстрочку, військовозобов'язаний подає до ТЦК заяву разом із пакетом документів. Стандартний перелік виглядає так:

заява на ім'я керівника ТЦК про надання відстрочки;

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує родинний зв'язок із батьком;

документи, що посвідчують особу батька;

довідка МСЕК або висновок лікарської комісії про потребу постійного стороннього догляду;

пенсійне посвідчення батька;

документи, що підтверджують відсутність інших працездатних родичів, які можуть здійснювати догляд.

Окрему увагу варто приділити акту, що підтверджує факт здійснення догляду, а також довідці про склад сім'ї. Саме вони найчастіше стають причиною відмов, коли ТЦК вважає, ніби догляд здійснює інша особа або що в сім'ї є ще хтось працездатний.

Куди подавати документи та скільки розглядають заяву

Документи можна подати двома шляхами: безпосередньо до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через ЦНАП. У ЦНАПі приймають заяви на відстрочку, формують електронну справу та передають її до територіального центру комплектування.

Після подання заяви військовозобов'язаного можуть направити на військово-лікарську комісію, однак рішення про надання відстрочки ухвалює комісія ТЦК. Термін розгляду зазвичай становить до 7 днів з моменту отримання повного пакета документів.

Суди неодноразово скасовували рішення ТЦК про відмову у відстрочці, коли військкомат безпідставно вважав, що догляд може здійснювати інший родич — наприклад, матір-пенсіонерка чи сестра, яка виїхала за кордон. Практика показує: якщо особа реально доглядає батька з інвалідністю І групи, а інших працездатних родичів немає, суд стає на бік військовозобов'язаного.

Як оформити відстрочку через ЦНАП покроково

Алгоритм виглядає так: зібрати повний пакет документів зі списку вище; звернутися до ЦНАПу за місцем реєстрації або перебування; написати заяву встановленого зразка; отримати підтвердження про прийняття документів; дочекатися рішення комісії ТЦК. У разі відмови рішення можна оскаржити в судовому порядку протягом визначеного строку.

Як повідомляє «Експерт», саме неповний пакет документів найчастіше призводить до того, що ТЦК відмовляє у наданні відстрочки по догляду, тож збирати довідки варто уважно.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація з 1 жовтня: що зміниться для військових з відстрочками та бронюванням.

Також Politeka повідомляла, що робити, якщо відстрочка в «Резерв+» не продовжилась автоматично.

Як повідомляла Politeka, критерії бронювання змінюються з 18 жовтня, кому легше отримати відстрочку.