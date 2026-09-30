Уряд прибрав обов'язкові паперові журнали обліку інклюзивних занять — з 1 жовтня педагогам у школах і дитсадках більше не доведеться заповнювати їх вручну.

Зміни в школах під час відключень світла вже торкнулися навчального процесу, а з 1 жовтня українські школи та дитсадки чекає ще одне спрощення: Кабінет Міністрів скасував паперові журнали обліку інклюзивних занять.

Як повідомила Судово-юридична газета, рішення стосується педагогів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами. Логопеди, дефектологи, психологи та асистенти вчителів раніше були зобов'язані щодня вручну заповнювати паперові журнали обліку корекційно-розвиткових занять.

Що саме скасував уряд

Паперових журналів обліку інклюзивних занять більше не вимагають у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Обов'язкову паперову форму прибирають, тож у закладів з'являється можливість фіксувати заняття в електронному вигляді — сама послуга з інклюзивним супроводом залишається.

Для батьків це означає менше часу на бюрократію: вчитель і асистент зможуть більше уваги приділяти дитині, а не заповненню бланків. Водночас інформація про проведені заняття й надалі має зберігатися, щоб батьки могли проконтролювати виконання індивідуальної програми розвитку.

Кого торкнуться зміни

Нові правила діють там, де навчаються діти з особливими освітніми потребами і є затверджена індивідуальна програма розвитку: у звичайних класах з інклюзивним навчанням і в спеціальних групах дитячих садків.

Що робити батькам

Жодних додаткових заяв чи документів від родин не потрібно — зміна стосується внутрішнього документообігу закладу. Якщо виникають питання, у якому форматі тепер фіксують заняття конкретної дитини, варто звернутися безпосередньо до адміністрації школи або дитсадка.

Нововведення набуває чинності з 1 жовтня — саме з цієї дати паперові журнали перестають бути обов'язковим документом для освітян.

Раніше Politeka повідомляла, зміни в школах: у МОН пояснили, коли уроки під час тривоги продовжуватимуть.

Також Politeka повідомляла, зміни в школах в Україні: батьків пускають у заклад лише з дозволу адміністрації.