У Києві 30 вересня можливі тимчасові перебої в роботі сервісів безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті — пасажирам радять заздалегідь подбати про спосіб оплати.

Оплата проїзду в громадському транспорті Києва 30 вересня може тимчасово дати збій — Київська міська державна адміністрація попередила про можливі перебої в роботі окремих сервісів безготівкової оплати.

Причиною стали технічні роботи, які проводять через наслідки російських атак на дата-центри. За попередньою інформацією КМДА, роботи триватимуть орієнтовно в першій половині дня.

Через це пасажири можуть зіткнутися з тимчасовою недоступністю частини цифрових сервісів, що відповідають за придбання та використання електронних поїздок.

Як платити під час технічних робіт

Найпростіший спосіб уникнути проблем — розраховуватися за поїздку безпосередньо банківською карткою. Саме цей варіант у міській адміністрації називають найзручнішим на період можливих збоїв.

Якщо оплатити проїзд карткою немає змоги, необхідну кількість поїздок радять придбати заздалегідь — до початку технічних робіт.

Раніше придбані поїздки через роботи не зникнуть: їх можна буде використовувати й валідувати надалі. Інша ситуація з поїздками, які пасажири спробують купити безпосередньо під час робіт, — тимчасово вони не валідуватимуться.

Що робити пасажирам

Маючи банківську картку — оплачуйте проїзд нею, це працює безперебійно.

Немає картки — придбайте необхідні поїздки наперед, до ранкових технічних робіт.

Не купуйте нові електронні поїздки саме в момент перебоїв — вони збережуться, але стануть активними лише після відновлення сервісів.

У КМДА наголошують: перебої не матимуть тривалого характеру. Придбані під час робіт поїздки не анулюються — вони залишаться в системі та стануть доступними для використання після повного відновлення роботи сервісів.

Таким чином, киянам, які планують користуватися громадським транспортом у першій половині дня 30 вересня, радять заздалегідь подбати про спосіб оплати. У міській адміністрації перепросили пасажирів за тимчасові незручності та закликали врахувати можливі перебої під час планування поїздок.