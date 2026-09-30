Блокування карток за переказ коштів у 2026 році найчастіше стається не через суму операції, а через розрив між профілем клієнта й тим, як гроші рухаються рахунком. Для клієнтів без підтвердженого доходу діють ліміти меморандуму: до 100 тисяч гривень на місяць, а за високого ризику — до 50 тисяч.

Блокування банківських карток за переказ коштів банки у 2026 році вмикають не «за суму», а через розрив між профілем клієнта й реальним рухом грошей. Як суб'єкт первинного фінмоніторингу банк зобов'язаний шукати нелогічність в операціях, а закон № 361-IX вимагає повідомляти Держфінмоніторинг про операції від 400 тисяч гривень з ознаками ризику та про будь-які підозрілі перекази незалежно від суми.

Офіційне обмеження Нацбанку в 150 тисяч гривень на вихідні P2P-перекази завершилося 1 квітня 2025 року і не було продовжене — про це повідомляли на bank.gov.ua. Натомість діє жорсткіший ризик-контроль за Меморандумом, який підписали понад 30 банків. Зарплатні клієнти, пенсіонери та ідентифіковані волонтери лімітів не мають. Клієнти середнього і низького ризику без довідки про дохід отримали стелю 100 тисяч гривень на місяць, високого ризику — до 50 тисяч.

Найчастіший тригер — невідповідність профілю: в анкеті «безробітний», а щомісяця приходять 20–30 переказів від різних людей. Другий — час і географія: нічні перекази з 00:00 до 06:00 контролює окремий автоматичний контур. Третій — призначення платежу: порожнє поле, десяток «подяка за допомогу» і круглі суми по 10–20 тисяч гривень схожі на шаблон дроп-схеми.

Як пояснюють фахівці платформи Plandiy, розблокування зводиться до документів і швидкості відповіді. Спершу падає окрема операція, далі картка перестає відправляти гроші або з'являється запит документів. Найгірша стратегія — мовчати тиждень: система фіксує це як ще одну ознаку підозри. На відповідь банку зазвичай дають 5–7 днів.

Як повернути доступ до грошей

Комплаєнс найчастіше просить три групи документів: підтвердження доходу (довідка ОК-5 із «Дії», декларація, трудовий договір) — за практикою вона розв'язує близько 70% конфліктів із лімітом; пояснення кожної «підозрілої» операції та документи на великі разові надходження. Після підтвердження доходу банк може підняти ліміт до розміру реальних надходжень. Повне замороження з повідомленням Держфінмоніторингу — рідша історія: його вмикають при підозрі на відмивання, а не через сімейний переказ на 15 тисяч.

Найкоротший шлях під блокування карток — відкрити другу картку, щоб «обійти стелю», або дробити 98 тисяч на десять переказів по 9 800: алгоритм бачить сукупний оборот і штучну нарізку. Ліміт у 2026 році рахується не «по картці», а по клієнту в банку.

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