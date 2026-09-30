Блокировка карт за перевод средств в 2026 году чаще всего случается не из-за суммы операции, а из-за разрыва между профилем клиента и тем, как деньги движутся по счету. Для клиентов без подтвержденного дохода действуют лимиты меморандума: до 100 тысяч гривен в месяц, а при высоком риске — до 50 тысяч.

Блокировка банковских карт за перевод средств банки в 2026 году включают не «за сумму», а из-за разрыва между профилем клиента и реальным движением денег. Как субъект первичного финмониторинга банк обязан искать нелогичность в операциях, а закон № 361-IX требует сообщать Госфинмониторингу об операциях от 400 тысяч гривен с признаками риска и о любых подозрительных переводах независимо от суммы.

Официальное ограничение Нацбанка в 150 тысяч гривен на исходящие P2P-переводы завершилось 1 апреля 2025 года и не было продлено — об этом сообщали на bank.gov.ua. Вместо этого действует более жесткий риск-контроль по Меморандуму, который подписали более 30 банков. Зарплатные клиенты, пенсионеры и идентифицированные волонтеры лимитов не имеют. Клиенты среднего и низкого риска без справки о доходе получили потолок 100 тысяч гривен в месяц, высокого риска — до 50 тысяч.

Самый частый триггер — несоответствие профиля: в анкете «безработный», а ежемесячно приходят 20–30 переводов от разных людей. Второй — время и география: ночные переводы с 00:00 до 06:00 контролирует отдельный автоматический контур. Третий — назначение платежа: пустое поле, десяток «спасибо за помощь» и круглые суммы по 10–20 тысяч гривен похожи на шаблон дроп-схемы.

Как объясняют специалисты платформы Plandiy, разблокировка сводится к документам и скорости ответа. Сначала падает отдельная операция, затем карта перестает отправлять деньги или появляется запрос документов. Худшая стратегия — молчать неделю: система фиксирует это как еще один признак подозрения. На ответ банка обычно дают 5–7 дней.

Как вернуть доступ к деньгам

Комплаенс чаще всего просит три группы документов: подтверждение дохода (справка ОК-5 из «Дії», декларация, трудовой договор) — на практике она решает около 70% конфликтов с лимитом; объяснение каждой «подозрительной» операции и документы на крупные разовые поступления. После подтверждения дохода банк может поднять лимит до размера реальных поступлений. Полная заморозка с сообщением Госфинмониторингу — более редкая история: ее включают при подозрении на отмывание, а не из-за семейного перевода на 15 тысяч.

Кратчайший путь под блокировку карт — открыть вторую карту, чтобы «обойти потолок», или дробить 98 тысяч на десять переводов по 9 800: алгоритм видит совокупный оборот и искусственную нарезку. Лимит в 2026 году считается не «по карте», а по клиенту в банке.

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