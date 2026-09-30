Безкоштовний проїзд для ветеранів гарантований державою, але скористатися пільгою можна лише з посвідченням, а в містах з електронною оплатою — ще й з електронним квитком. Розповідаємо, у якому транспорті діє право на безоплатний проїзд та куди скаржитися, якщо водій вимагає гроші.

Безкоштовний проїзд для ветеранів у громадському транспорті гарантований законом. Право не платити за проїзд мають учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них категорії — але лише за наявності посвідчення, а в містах з електронною системою оплати ще й електронного квитка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

У якому транспорті пільга діє

Пільга поширюється на всі види міського пасажирського транспорту, автобуси загального користування в сільській місцевості, приміські поїзди та водний транспорт приміського сполучення. Безкоштовно можна їздити й у приміських та міжміських автобусах — на внутрішньорайонних, внутрішньообласних і міжобласних маршрутах.

Важливо: пільговий проїзд на цих маршрутах не залежить ані від відстані, ані від місця проживання людини. Тобто ветеран може скористатися правом навіть у чужому місті чи області.

Що робити, якщо водій відмовляє у безкоштовному проїзді

Якщо водій вимагає оплатити проїзд попри пільгу, спершу зафіксуйте дані про поїздку: назву перевізника та його контакти, ім'я й прізвище водія, номер транспорту та маршруту, а також дату і точний час. Якщо довелося заплатити — збережіть квиток. Стануть у пригоді й свідчення інших пасажирів або фото та відео конфлікту.

Куди скаржитися

Залежно від ситуації звернутися можна до поліції за номером 102, до Укртрансбезпеки або до відділу транспорту місцевої ради. До звернення додайте копію посвідчення, а якщо за проїзд усе ж заплатили — і копію квитка.

Якщо водій каже, що не продовжить рух, поки пасажир не заплатить, це теж варто зафіксувати. У такому разі можна викликати поліцію і повідомити про відмову у наданні пільги.

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