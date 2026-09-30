Втратили або пошкодили SIM-картку «Київстар» — номер можна відновити без втрати тарифу, коштів на рахунку та підключених послуг. Розповідаємо, як це зробити двома способами.

Тарифи мобільного зв'язку в Україні нещодавно змінилися, тож абонентам важливо зберегти свій номер. Втрата, пошкодження чи блокування SIM-картки через неправильне введення PUK-коду — не привід відмовлятися від звичного номера.

Як пояснює оператор «Київстар», відновити номер можна двома способами: у фірмовому магазині або самостійно через Smart SIM. В обох випадках тариф, гроші на рахунку та підключені послуги зберігаються повністю. Також доступна безкоштовна заміна старої картки на USIM із підтримкою 4G.

Відновлення SIM-картки в магазині

Найпростіший варіант — звернутися до будь-якого магазину «Київстар». Для абонентів передплати, які зареєстрували свій номер, потрібен лише паспорт громадянина України. Якщо номер не був зареєстрований, доведеться повідомити дані SIM-картки, яку відновлюють.

Негарантійна заміна в магазині коштує 50 гривень. Працівники відновлюють номер на місці, тож абонент одразу отримує працездатну картку.

Самостійне відновлення через Smart SIM

Другий спосіб зручний для тих, хто не хоче йти до магазину. Спершу треба придбати Smart SIM в інтернет-магазині за 150 гривень. Далі вставити нову картку в телефон і виконати кілька кроків.

Спершу наберіть команду 111# для активації Smart SIM. Потім надішліть запит у форматі 245380ХХXXXXXXXYYYYYY#, де 380ХХXXXXXXX — ваш номер телефону, а YYYYYY — вісім цифр PUK1 старої SIM-картки або 19 цифр ICC.

Номер відновлюється орієнтовно протягом семи годин. Після завершення процедури надійде SMS-повідомлення. До моменту активації абоненту нараховуються 100 хвилин для дзвінків у мережі «Київстар» і 100 МБ мобільного інтернету. Перевірити залишок можна за командою *115#.

На що звернути увагу при самостійній заміні

Не поповнюйте рахунок до отримання SMS про успішне відновлення номера.

Протягом доби надається лише чотири спроби для правильного введення запиту.

Якщо після активації Smart SIM минуло понад сім днів, самостійна заміна стане недоступною.

Послуга не діє для SIM-карток для планшета та послуги «Запасна SIM-картка».

Для зареєстрованих абонентів передплати та власників ексклюзивних номерів можуть автоматично встановити заборону на самостійну заміну — тоді треба йти до магазину. Якщо стара SIM-картка вже заблокована, самостійна заміна неможлива: потрібно зателефонувати за номером 466.

Як додатково захистити SIM-картку

Абоненти можуть самостійно керувати послугою блокування заміни SIM. Щоб підключити блокування, наберіть 2451# або зателефонуйте 466. Перевірити статус можна командою 2453#, а скасувати блокування — 2452# або за номером 466.

Оператор радить не повідомляти стороннім PUK-код і серійний номер SIM-картки, особливо якщо номер прив'язаний до банківських сервісів. Якщо ви отримали повідомлення про спробу заміни SIM, яку не ініціювали, перезавантажте телефон і залишайтеся на зв'язку — цього достатньо для збереження безпеки картки.

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