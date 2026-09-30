Мобілізовані українці юридично прирівнюються до військовослужбовців за контрактом, тож держава закріплює за ними широкий пакет гарантій — від збереження робочого місця до податкових пільг і безкоштовного лікування. Про основні права нагадали у Харківському обласному ТЦК та СП.

Пільги для військових на безкоштовний проїзд — лише частина державних гарантій, які закріплюються за мобілізованими. Як нагадали у Харківському обласному ТЦК та СП, українці, яких призивають на службу під час мобілізації, юридично прирівнюються до військовослужбовців за контрактом. Це означає, що за ними зберігається солідний пакет прав — від робочого місця до податкових пільг і безкоштовного лікування.

Найперша і найважливіша гарантія — збереження робочого місця. Незалежно від форми власності підприємства, приватна це компанія чи державна установа, посада за людиною зберігається до моменту демобілізації. Водночас цивільний роботодавець припиняє виплачувати зарплату: в армії боєць отримує грошове забезпечення — посадовий оклад, бойові надбавки, а також доплати за звання, умови служби та вислугу років.

Окремий блок пільг передбачений для індивідуальних підприємців і самозайнятих осіб. На час служби їх звільняють від подання звітності та сплати більшості податків. Статус підприємця при цьому не анулюється, а штрафи за період служби списуються або переносяться на пізніший термін.

Час служби повністю зараховується до загального, державного стажу та стажу за спеціальністю. Якщо призваний до служби вже був пенсіонером, виплати йому не припиняються під час перебування у війську.

Окрема увага — здоров'ю та відпочинку військових. Захисники мають право на повністю безкоштовне лікування у військових шпиталях і цивільних медичних закладах, на безкоштовні стоматологічні послуги та протезування зубів у лікарнях, які мають договір із НСЗУ. Також передбачені грошові компенсації у разі поранення, інвалідності чи загибелі — їх отримує родина.

Мобілізованим гарантують кілька видів відпусток: до 30 днів основної щорічної, до 10 днів за сімейними обставинами та додаткові 14 днів для учасників бойових дій. Відпустка для лікування фіксованого строку не має.

Після звільнення статус учасника бойових дій відкриває доступ до знижок на комунальні послуги, безкоштовного проїзду й санаторного лікування. Держава також зобов'язана забезпечити ветеранам психологічну реабілітацію та безкоштовне перенавчання.

Що робити, якщо права порушують

Якщо командири порушують права бійця, важливо фіксувати докази: зберігати копії наказів, знімати фото й відео, записувати імена посадовців. З цими матеріалами можна подавати скарги до Військової служби правопорядку (ВСП), спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, до військового омбудсмена та Уповноваженого з прав людини, а також звертатися на гарячі лінії Міністерства оборони та Координаційного штабу.

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