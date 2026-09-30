Мобилизованные украинцы юридически приравниваются к военнослужащим по контракту, поэтому государство закрепляет за ними широкий пакет гарантий — от сохранения рабочего места до налоговых льгот и бесплатного лечения. Об основных правах напомнили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Льготы для военных на бесплатный проезд — лишь часть государственных гарантий, закрепляемых за мобилизованными. Как напомнили в Харьковском областном ТЦК и СП, украинцы, которых призывают на службу в рамках мобилизации, юридически приравниваются к военнослужащим по контракту. Это означает, что за ними сохраняется солидный пакет прав — от рабочего места до налоговых льгот и бесплатного лечения.

Первая и самая важная гарантия — сохранение рабочего места. Независимо от формы собственности предприятия, частная это компания или государственное учреждение, должность за человеком сохраняется до момента демобилизации. При этом гражданский работодатель прекращает выплачивать зарплату: в армии боец получает денежное довольствие — должностной оклад, боевые надбавки, а также доплаты за звание, условия службы и выслугу лет.

Отдельный блок льгот предусмотрен для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц. На время службы их освобождают от подачи отчетности и уплаты большинства налогов. Статус предпринимателя при этом не аннулируется, а штрафы за период службы списываются или переносятся на более поздний срок.

Время службы полностью засчитывается в общий, государственный стаж и стаж по специальности. Если призванный на службу уже был пенсионером, выплаты ему не прекращаются во время пребывания в армии.

Особое внимание — здоровью и отдыху военных. Защитники имеют право на полностью бесплатное лечение в военных госпиталях и гражданских медицинских учреждениях, на бесплатные стоматологические услуги и протезирование зубов в больницах, имеющих договор с НСЗУ. Также предусмотрены денежные компенсации в случае ранения, инвалидности или гибели — их получает семья.

Мобилизованным гарантируют несколько видов отпусков: до 30 дней основного ежегодного, до 10 дней по семейным обстоятельствам и дополнительные 14 дней для участников боевых действий. Отпуск для лечения фиксированного срока не имеет.

После увольнения статус участника боевых действий открывает доступ к скидкам на коммунальные услуги, бесплатному проезду и санаторному лечению. Государство также обязано обеспечить ветеранам психологическую реабилитацию и бесплатное переобучение.

Что делать, если права нарушают

Если командиры нарушают права бойца, важно фиксировать доказательства: хранить копии приказов, снимать фото и видео, записывать имена должностных лиц. С этими материалами можно подавать жалобы в Военную службу правопорядка (ВСП), в специализированную прокуратуру в сфере обороны, военному омбудсмену и Уполномоченному по правам человека, а также обращаться на горячие линии Министерства обороны и Координационного штаба.

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