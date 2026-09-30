Как правильно заполнять назначение платежа — важное правило, которое поможет избежать блокировки банковской карты. Банки проверяют не только сумму перевода с карты на карту, но и текст в поле «назначение платежа».

Переводы с карты на карту банки проверяют всё тщательнее — финансовый мониторинг анализирует не только сумму, но и назначение платежа, частоту и характер операций. Как объяснили Фокусу заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская и ведущий эксперт по финансовому мониторингу Марина Павленко, нечёткая формулировка может спровоцировать дополнительные вопросы или даже временную блокировку счёта.

Как правильно заполнять назначение платежа

В Украине нет законодательно установленных лимитов на переводы между физическими лицами, но банки самостоятельно определяют ограничения по правилам финмониторинга. Обычно речь идёт о лимитах до 30 тысяч гривен на одну операцию и до 400 тысяч гривен в месяц на одного клиента.

Переводы, суммарно превышающие 400 тысяч гривен на клиента, требуют усиленного изучения происхождения средств. Особое внимание банки уделяют «дроблению» платежей — регулярным мелким переводам, которыми пытаются обойти лимиты.

Какие формулировки не вызовут вопросов у банка

Банкиры советуют избегать шутливых или двусмысленных комментариев и указывать простую, конкретную суть операции. Среди нейтральных вариантов, которые не привлекают лишнего внимания:

«Возврат долга»;

«Помощь семье»;

«Подарок»;

«Оплата за товар»;

«Оплата услуг»;

«Личный перевод».

В то же время те же формулировки становятся триггером, если использовать их не по назначению. Например, «За товар» или «За услугу» на частный счёт вместо счёта ФОП либо регулярный «Возврат долга» ежедневно или один-два раза в неделю обязательно привлекут внимание банка.

Что делать, если счёт заблокировали

В случае подозрительных операций банк может временно ограничить доступ и попросить объяснения или документы о происхождении средств. Эксперты уверяют: в 90% случаев вопрос удаётся быстро урегулировать, если сразу обратиться в банк по официальным каналам.

По данным Национального банка Украины, количество платёжных карт в стране уже превысило 115 миллионов, а переводы с карты на карту остаются лидерами по суммам операций. Поэтому карты физических лиц не стоит использовать для скрытой предпринимательской деятельности.

Ранее Politeka сообщала, какие операции мониторит банк: перевод даже на 5000 гривен могут проверить.

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