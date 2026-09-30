Мобилизация в Украине сопровождается множеством юридических вопросов, и один из самых частых — дает ли снятие с воинского учета право на выезд за границу. Юристы подчеркивают: сам факт исключения из учета границу не открывает — нужно решение ВВК о непригодности к службе.

Мобилизация в Украине имеет немало правовых нюансов, и один из них — можно ли выезжать за границу после снятия с воинского учета. Как объясняют юристы, сам факт исключения из учета границу не открывает: все зависит от основания, по которому человека сняли с учета.

Вопрос выезда за границу разъяснили юристы в комментарии для 24 Канала. По закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" выехать могут те, кого признали непригодными к военной службе — для этого нужно официальное решение ВВК. Юрист Сергей Богун уточнил: мужчины, исключенные из учета по состоянию здоровья на основании постановления ВВК, больше не считаются военнообязанными и вправе покидать территорию страны.

В то же время само снятие с учета без подтверждения инвалидности или непригодности к службе в военное время по состоянию здоровья основанием для выезда не является. Не открывают границу также рабочая виза в страны ЕС, право на временное проживание в ЕС, двойное гражданство или освобождение из мест лишения свободы после отбывания наказания.

Какие документы нужны при пересечении границы

Юрист Владислав Дерій приводит перечень документов для мужчин, исключенных из воинского учета по состоянию здоровья: загранпаспорт, военно-учетный документ с отметкой об исключении из учета, а также свидетельство о болезни от ВВК или протокол заседания медиков.

Что делать, если отказали на границе

Если пограничники без обоснованных причин не пропускают, стоит письменно требовать отказ — он оформляется в виде решения. Такое решение может отменить или изменить начальник органа охраны государственной границы либо признать недействительным в судебном порядке.

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