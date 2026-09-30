Мобілізація в Україні супроводжується багатьма юридичними питаннями, і одне з найпоширеніших — чи дає зняття з військового обліку право на виїзд за кордон. Юристи наголошують: сам факт виключення з обліку кордон не відкриває — потрібне рішення ВЛК про непридатність до служби.

Мобілізація в Україні має чимало правових нюансів, і один із них — чи можна виїжджати за кордон після зняття з військового обліку. Як пояснюють юристи, сам факт виключення з обліку кордон не відкриває: усе залежить від підстави, через яку людину зняли з обліку.

Питання виїзду за кордон роз'яснили юристи в коментарі для 24 Каналу. За законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" виїхати можуть ті, кого визнали непридатними до військової служби — для цього потрібне офіційне рішення ВЛК. Юрист Сергій Богун уточнив: чоловіки, виключені з обліку за станом здоров'я на підставі постанови ВЛК, більше не вважаються військовозобов'язаними і мають право залишати територію країни.

Водночас саме зняття з обліку без підтвердження інвалідності чи непридатності до служби у воєнний час за станом здоров'я підставою для виїзду не є. Не відкривають кордон також робоча віза до країн ЄС, право на тимчасове проживання в ЄС, подвійне громадянство чи звільнення з місць позбавлення волі після відбування покарання.

Які документи потрібні при перетині кордону

Юрист Владислав Дерій наводить перелік документів для чоловіків, виключених з військового обліку за станом здоров'я: закордонний паспорт, військово-обліковий документ із позначкою про виключення з обліку, а також свідоцтво про хворобу від ВЛК або протокол засідання медиків.

Що робити, якщо відмовили на кордоні

Якщо прикордонники без обґрунтованих причин не пропускають, варто письмово вимагати відмову — вона оформлюється у вигляді рішення. Таке рішення може скасувати чи змінити начальник органу охорони державного кордону або визнати нечинним у судовому порядку.

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