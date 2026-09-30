Як правильно заповнювати призначення платежу — важливе правило, яке допоможе уникнути блокування банківської картки. Банки перевіряють не лише суму переказу з картки на картку, а й текст у полі «призначення платежу».

Перекази з картки на картку банки перевіряють дедалі ретельніше — фінансовий моніторинг аналізує не лише суму, а й призначення платежу, частоту та характер операцій. Як пояснили Фокусу заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська та провідна експертка з фінансового моніторингу Марина Павленко, нечітке формулювання може спровокувати додаткові запитання або навіть тимчасове блокування рахунку.

Як правильно заповнювати призначення платежу

В Україні немає законодавчо встановлених лімітів на перекази між фізичними особами, але банки самостійно визначають обмеження за правилами фінмоніторингу. Зазвичай ідеться про ліміти до 30 тисяч гривень на одну операцію та до 400 тисяч гривень на місяць на одного клієнта.

Перекази, що сумарно перевищують 400 тисяч гривень на клієнта, потребують посиленого вивчення походження коштів. Особливу увагу банки звертають на «подрібнення» платежів — регулярні дрібні перекази, якими намагаються оминути ліміти.

Які формулювання не викличуть запитань банку

Банкіри радять уникати жартівливих чи двозначних коментарів і вказувати просту, конкретну суть операції. Серед нейтральних варіантів, що не привертають зайвої уваги:

«Повернення боргу»;

«Допомога родині»;

«Подарунок»;

«Оплата за товар»;

«Оплата послуг»;

«Особистий переказ».

Водночас ті самі формулювання стають тригером, якщо їх використовувати не за призначенням. Скажімо, «За товар» чи «За послугу» на приватний рахунок замість рахунку ФОП або регулярне «Повернення боргу» щодня чи один-два рази на тиждень обов'язково привертають увагу банку.

Що робити, якщо рахунок заблокували

У разі підозрілих операцій банк може тимчасово обмежити доступ і попросити пояснення або документи про походження коштів. Експерти запевняють: у 90% випадків питання вдається швидко врегулювати, якщо одразу звернутися до банку через офіційні канали.

За даними Національного банку України, кількість платіжних карток у країні вже перевищила 115 мільйонів, а перекази з картки на картку лишаються лідерами за сумами операцій. Тому картки фізичних осіб не варто використовувати для прихованої підприємницької діяльності.

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