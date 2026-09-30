Напередодні зими кияни масово шукають заміські будинки з автономним опаленням — через страх нових ударів Росії по енергетиці. За даними порталу ЛУН, оренда будинків на околицях столиці б'є рекорди та в середньому становить близько 2,5 тисячі доларів на місяць.

Оренда житла у Київській області перед зимою б'є рекорди — кияни масово шукають будинки з автономним опаленням у передмісті. Причина проста: минулої зими через удари Росії по енергетиці багато жителів столиці тижнями лишалися без світла й тепла, тож цього сезону готуються заздалегідь.

За даними порталу нерухомості ЛУН, на які посилається Радіо Свобода, оренда будинків на околицях Києва в середньому вже коштує близько 2,5 тисячі доларів на місяць. Готових до заїзду будинків для покупки, куди можна переїхати прямо зараз, до вересня практично не лишилося.

Купити автономний будиночок у селі в радіусі до 100 кілометрів від Києва можна приблизно за 25–30 тисяч доларів. Такий самий будинок безпосередньо біля столиці коштує вже вдесятеро дорожче. Аналітики ЛУН зафіксували сплеск запитів на заміське житло: поки оренда в межах Києва останніми тижнями дешевшала, в області ціни, навпаки, зростали й били рекорди.

Що кияни шукають у передмісті столиці

Киянка Олена — одна з тих, кому минула зима запам'яталася життям без опалення: її мікрорайон залишився без тепла в люті морози. Цьогоріч вона підготувалася й купила будинок за сто кілометрів від Києва. У будинку є камін, а в кожній кімнаті окремо — газові конвектори, яким не потрібна електрика.

«Перше, що ми зробили, — привезли дрова. Це дубові, по 3,5 тисячі гривень за складометр, усього купили шість», — розповідає господиня. Найближчим часом вона планує докупити генератор, щоб родина не залежала від мережі навіть під час можливих блекаутів.

Енергонезалежність за 8 тисяч доларів

Киянин Олег свій будинок під Києвом придбав давно, але цього літа зробив його енергонезалежним: встановив на даху сонячні панелі та складну енергосистему. «Інвертор гібридний на 8 кіловат, і до нього йде акумулятор на 16 кіловат. Тут акумулює енергію та передає її акумуляторам», — пояснює він. За установку чоловік заплатив близько 8 тисяч доларів.

Керівник асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк каже, що в країні триває справжній бум установок зберігання енергії: українці ставлять великі акумулятори та інвертори не лише в приватних будинках, а й у квартирах. У приміських громадах уже з'явилися когенераційні установки — міні-ТЕЦ, які дозволяють містечкам працювати в «острівному режимі», окремо від загальної енергосистеми.

Скільки коштує заїхати в готове житло

Головне правило сезону — орієнтуватися на підключений до будинку автономний обігрів. Середня оренда будинку на околицях Києва становить близько 2,5 тисячі доларів на місяць, а купівля готового будинку в селі до 100 кілометрів від столиці — 25–30 тисяч доларів. Ліквідні пропозиції під ключ розбирають за лічені тижні, тож на ринку найчастіше лишаються об'єкти, що потребують доопрацювання холодної пори.

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