Потеряли или повредили SIM-карту «Киевстар» — номер можно восстановить без потери тарифа, средств на счету и подключенных услуг. Рассказываем, как это сделать двумя способами.

Тарифы мобильной связи в Украине недавно изменились, поэтому абонентам важно сохранить свой номер. Потеря, повреждение или блокировка SIM-карты из-за неверного ввода PUK-кода — не повод отказываться от привычного номера.

Как объясняет оператор «Киевстар», восстановить номер можно двумя способами: в фирменном магазине или самостоятельно через Smart SIM. В обоих случаях тариф, деньги на счету и подключенные услуги сохраняются полностью. Также доступна бесплатная замена старой карты на USIM с поддержкой 4G.

Восстановление SIM-карты в магазине

Самый простой вариант — обратиться в любой магазин «Киевстар». Для абонентов предоплаты, которые зарегистрировали свой номер, нужен только паспорт гражданина Украины. Если номер не был зарегистрирован, придется сообщить данные SIM-карты, которую восстанавливают.

Негарантийная замена в магазине стоит 50 гривен. Сотрудники восстанавливают номер на месте, поэтому абонент сразу получает рабочую карту.

Самостоятельное восстановление через Smart SIM

Второй способ удобен для тех, кто не хочет идти в магазин. Сначала нужно приобрести Smart SIM в интернет-магазине за 150 гривен. Затем вставить новую карту в телефон и выполнить несколько шагов.

Сначала наберите команду 111# для активации Smart SIM. Потом отправьте запрос в формате 245380ХХXXXXXXXYYYYYY#, где 380ХХXXXXXXX — ваш номер телефона, а YYYYYY — восемь цифр PUK1 старой SIM-карты или 19 цифр ICC.

Номер восстанавливается ориентировочно в течение семи часов. После завершения процедуры придет SMS-сообщение. До момента активации абоненту начисляются 100 минут для звонков в сети «Киевстар» и 100 МБ мобильного интернета. Проверить остаток можно командой *115#.

На что обратить внимание при самостоятельной замене

Не пополняйте счет до получения SMS об успешном восстановлении номера.

В течение суток предоставляется только четыре попытки для правильного ввода запроса.

Если после активации Smart SIM прошло более семи дней, самостоятельная замена станет недоступной.

Услуга не действует для SIM-карт для планшета и услуги «Запасная SIM-карта».

Для зарегистрированных абонентов предоплаты и владельцев эксклюзивных номеров могут автоматически установить запрет на самостоятельную замену — тогда нужно идти в магазин. Если старая SIM-карта уже заблокирована, самостоятельная замена невозможна: нужно позвонить по номеру 466.

Как дополнительно защитить SIM-карту

Абоненты могут самостоятельно управлять услугой блокировки замены SIM. Чтобы подключить блокировку, наберите 2451# или позвоните 466. Проверить статус можно командой 2453#, а отменить блокировку — 2452# или по номеру 466.

Оператор советует не сообщать посторонним PUK-код и серийный номер SIM-карты, особенно если номер привязан к банковским сервисам. Если вы получили сообщение о попытке замены SIM, которую не инициировали, перезагрузите телефон и оставайтесь на связи — этого достаточно для сохранения безопасности карты.

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