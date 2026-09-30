Денежная помощь в Киевской области теперь охватывает и поддержку микробизнеса: пострадавшие от войны предприниматели и переселенцы могут получить до 2600 долларов на оборудование для собственного дела.

Денежная помощь в Киевской области теперь доступна и тем, кто мечтает о собственном деле: в рамках новой программы поддержки микробизнеса переселенцы и жители пострадавших от войны громад могут получить до 2600 долларов.

О запуске программы сообщает «ЯМариуполь.Киев», передает ИА «РеИнформ». Ее реализует общественная организация «Центр занятости свободных людей» в сотрудничестве с международной организацией Mercy Corps. Деньги можно направить исключительно на приобретение оборудования и инструментов для запуска, восстановления или развития собственного дела.

Программа ориентирована на людей и микробизнесы, которые пострадали из-за войны и стремятся начать, восстановить или развить собственное дело. Принять участие могут внутренне перемещенные лица, а также местные жители громад, которые относятся к территориям, где ведутся или велись боевые действия, — согласно перечню, определенному приказом №376.

Что входит в программу

Участники получают не только финансирование, но и комплексное сопровождение:

финансирование на оборудование и инструменты;

доступ к обучению;

практические онлайн-встречи;

занятия по планированию, развитию и укреплению бизнеса.

Отдельно подчеркивается: бизнес-идеи в аграрном направлении программа не поддерживает — это условие стоит учесть перед подачей заявки.

Действовать программа будет в четырех областях: Днепропетровской, Киевской (вместе с городом Киевом), Черниговской и Одесской. Регистрация на участие доступна по ссылке, которую опубликовали организаторы.

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