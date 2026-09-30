Грошова допомога в Київській області тепер охоплює й підтримку мікробізнесу: власники постраждалого від війни бізнесу та переселенці можуть отримати до 2600 доларів на обладнання для власної справи.

Грошова допомога в Київській області відтепер доступна й тим, хто мріє про власну справу: у межах нової програми підтримки мікробізнесу переселенці та мешканці постраждалих від війни громад можуть отримати до 2600 доларів.

Про запуск програми повідомляє «ЯМаріуполь.Київ», передає ІА «РеІнформ». Її реалізує громадська організація «Центр зайнятості Вільних людей» у співпраці з міжнародною організацією Mercy Corps. Гроші можна спрямувати виключно на придбання обладнання та інструментів для започаткування, відновлення або розвитку власної справи.

Програма орієнтована на людей і мікробізнеси, які постраждали через війну та прагнуть розпочати, відновити або розвинути власну справу. Взяти участь можуть внутрішньо переміщені особи, а також місцеві жителі громад, що належать до територій, на яких ведуться або велися бойові дії, — відповідно до переліку, визначеного наказом №376.

Що входить у програму

Учасники отримують не лише фінансування, а й комплексний супровід:

фінансування на обладнання та інструменти;

доступ до навчання;

практичні онлайн-зустрічі;

заняття з планування, розвитку та посилення бізнесу.

Окремо наголошується: бізнес-ідеї в аграрному напрямі програма не підтримує — цю умову варто врахувати перед подачею заявки.

Діятиме програма у чотирьох областях: Дніпропетровській, Київській (разом із містом Києвом), Чернігівській та Одеській. Реєстрація на участь доступна за посиланням, яке опублікували організатори.

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