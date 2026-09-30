Мобільний оператор «Київстар» оновив вартість тарифів для частини абонентів через зростання витрат на підтримку і відновлення мережі. Нові умови почнуть діяти з 8 жовтня 2026 року, а про зміни абонентів попередять заздалегідь.

Тарифи Київстар та інших операторів почали змінюватися — компанія офіційно повідомила, що з 8 жовтня 2026 року для частини абонентів оновиться вартість пакетів послуг.

Причину перегляду цін оператор пояснює зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі. Як повідомляє «Київстар» на своєму офіційному сайті, дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення стабільного зв’язку.

Окремо в компанії наголошують, що в умовах повномасштабної війни підтримка роботи мережі потребує додаткових ресурсів, а логістика стає складнішою. Саме тому «Київстар» системно інвестує в енергостійкість мережі та посилює резервне живлення, щоб зв’язок лишався стабільним навіть під час перебоїв з електропостачанням.

Кого торкнеться зміна тарифів

Оновлення вартості стосується не всіх абонентів, а лише частини. Компанія уточнює, що такі абоненти заздалегідь отримають SMS із повідомленням про нові умови та додаткові можливості. Тому радимо уважно перевіряти вхідні повідомлення від оператора.

Разом з оновленими умовами абонентам обіцяють додаткові пропозиції. Вигідні варіанти для конкретного номера можна знайти в застосунку «Мій Київстар».

Що робити, якщо новий тариф не підходить

Якщо оновлені умови не відповідають вашим потребам, абонент має кілька варіантів. По-перше, можна обрати інший тариф з актуальної лінійки оператора. По-друге, передбачена можливість достроково розірвати договір — відповідно до чинного законодавства.

Дізнатися більше про оновлення тарифів можна за коротким номером 477*9. Для питань щодо мобільного зв’язку також діє безкоштовна лінія: 466 з номера «Київстар» або 0 800 300 466 з інших мереж.

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