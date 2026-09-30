Мобильный оператор «Киевстар» обновил стоимость тарифов для части абонентов из-за роста расходов на поддержку и восстановление сети. Новые условия начнут действовать с 8 октября 2026 года, а об изменениях абонентов предупредят заранее.

Тарифы Киевстар и других операторов начали меняться — компания официально сообщила, что с 8 октября 2026 года для части абонентов обновится стоимость пакетов услуг.

Причину пересмотра цен оператор объясняет ростом расходов на обслуживание и восстановление сети. Как сообщает «Киевстар» на своем официальном сайте, дорожают топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения стабильной связи.

Отдельно в компании подчеркивают, что в условиях полномасштабной войны поддержка работы сети требует дополнительных ресурсов, а логистика становится сложнее. Именно поэтому «Киевстар» системно инвестирует в энергоустойчивость сети и усиливает резервное питание, чтобы связь оставалась стабильной даже при перебоях с электроснабжением.

Кого коснется изменение тарифов

Обновление стоимости касается не всех абонентов, а лишь части. Компания уточняет, что такие абоненты заранее получат SMS с уведомлением о новых условиях и дополнительных возможностях. Поэтому советуем внимательно проверять входящие сообщения от оператора.

Вместе с обновленными условиями абонентам обещают дополнительные предложения. Выгодные варианты для конкретного номера можно найти в приложении «Мой Киевстар».

Что делать, если новый тариф не подходит

Если обновленные условия не отвечают вашим потребностям, у абонента есть несколько вариантов. Во-первых, можно выбрать другой тариф из актуальной линейки оператора. Во-вторых, предусмотрена возможность досрочно расторгнуть договор — согласно действующему законодательству.

Узнать больше об обновлении тарифов можно по короткому номеру 477*9. По вопросам мобильной связи также действует бесплатная линия: 466 с номера «Киевстар» или 0 800 300 466 из других сетей.

Ранее Politeka сообщала, плохая связь «Киевстар»: что делать абоненту, инструкция от оператора.

Также Politeka сообщала, мобильные тарифы для пенсионеров от 190 гривен: Киевстар, Лайф и Водафон назвали условия.