Мобилизация в Украине продолжается, поэтому выезд за границу для военнообязанных ограничен. Юрист объяснил, может ли мужчина с отсрочкой пересечь границу, чтобы сопровождать жену с проблемами со здоровьем.

Мобилизация: юрист объяснил, отменяется ли отсрочка по уходу за родителями после женитьбы. Похожий вопрос возникает и у тех, кто хочет сопровождать жену за границу, имея отсрочку от мобилизации.

Юрист Андрей Брилёв на портале b2bconsult разобрал ситуацию мужчины, у которого есть отсрочка как научно-педагогического работника и который хочет выехать из страны, чтобы сопровождать жену с протезом бедра и энцефалопатией.

Эксперт сразу подчеркнул: если жена не имеет инвалидности, выезд за границу будет проблематичным даже как сопровождающего. То есть сам по себе факт отсрочки права на пересечение границы не даёт.

Почему отсрочка не помогает пересечь границу

Для лиц с отсрочкой действует стандартный пункт 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины (постановление Кабмина от 27 января 1995 г. №57). Он разрешает выезжать военнообязанным, которые не подлежат призыву во время мобилизации, но эта норма не распространяется на лиц, указанных в пунктах 1 и 2 части третьей статьи 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Именно в пункте 2 упомянутой статьи указаны научные и научно-педагогические работники, имеющие научную степень и работающие в учреждениях образования или науки по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. То есть на такого мужчину пункт 2-6 Правил №57 не распространяется.

Как выехать законно

В то же время есть другой путь. Если жена имеет инвалидность, мужчина может выехать с ней как сопровождающее лицо на основании абзаца 3 пункта 2-1 Правил №57. Эта норма прямо разрешает пересекать границу лицам, у которых есть супруг или супруга из числа лиц с инвалидностью и которые сопровождают их для выезда за пределы Украины.

Какие документы нужны

Для такого выезда понадобятся:

загранпаспорт;

свидетельство о браке (оригинал или нотариально заверенная копия);

электронный военно-учётный документ (e-ВОД), его также можно дополнительно распечатать из приложения «Резерв+» в формате PDF;

доказательства инвалидности жены — удостоверение лица с инвалидностью или пенсионное удостоверение.

Ключевой нюанс: если инвалидности у жены нет, то даже сопровождение близкого человека с тяжёлым состоянием здоровья не даёт оснований для выезда мужчине-военнообязанному. Именно статус лица с инвалидностью открывает эту возможность.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: юристы рассказали, какие документы нужны для отсрочки через ЦНАП.