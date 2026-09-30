Пільги для родин військових в Україні охоплюють знижку на оплату комунальних послуг, трудові та медичні гарантії. Розповідаємо, хто має право на ці пільги та як їх оформити.

Пільги для родин в Україні охоплюють і сім'ї захисників — дружини учасників бойових дій можуть розраховувати на знижки на оплату житла та комуналки, а також на трудові й медичні гарантії. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Хто входить до сім'ї УБД

Пільги для родин військових передбачені не лише для самих учасників бойових дій, а й для їхніх близьких. До категорії належать дружина або чоловік, рідні та усиновлені діти до 18 років, повнолітні діти з інвалідністю I або II групи з дитинства, непрацездатні батьки, а також особи під опікою військовослужбовця.

Знижка на комунальні послуги

Головна гарантія — 75% знижка на оплату житла та комунальних послуг у межах соціальних нормативів. Вона охоплює електроенергію, природний газ, водопостачання, вивезення побутових відходів, утримання будинку та паливо для опалення — дрова чи вугілля. Коли військовослужбовець має інвалідність I або II групи внаслідок війни, знижка зростає до 100%.

Трудові та медичні гарантії

Дружини УБД можуть брати щорічну відпустку у зручний час незалежно від графіка, а також відмовитися від нічних і надурочних робіт. У медичній сфері доступні ліки за рецептами, позачергове обслуговування в державних і комунальних закладах, першочергова госпіталізація та санаторно-курортне лікування за показаннями.

Як оформити пільги

Для отримання підтримки треба підтвердити статус і родинний зв'язок. Зазвичай потрібні посвідчення УБД, свідоцтво про шлюб, паспорт, документи про місце проживання, а за потреби — медичні довідки. Заяву подають до органу соцзахисту, сервісного центру Пенсійного фонду України або онлайн через кабінет на вебпорталі ПФУ. Після подання справі присвоюють номер, за яким можна відстежувати розгляд.

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