Українці, які оплачують власне або дитяче контрактне навчання, можуть повернути 18% фактично сплаченої суми у вигляді податкової знижки. Розповідаємо, хто має право, які документи зібрати та коли кошти надійдуть на рахунок.

Компенсація від держави, яку українці звикли пов'язувати з житловими програмами, стосується і навчання. Згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, держава повертає 18% від фактичної вартості навчання, підтвердженої квитанціями за попередній рік. Як повідомляє Новини.LIVE, оформити таку податкову знижку можуть не лише студенти-контрактники.

Де можливе повернення коштів

Податкова знижка поширюється на навчання у дошкільних та позашкільних закладах, школах, професійно-технічних ліцеях і закладах вищої освіти. Натомість курси чи навчання на військовій кафедрі під дію пільги не підпадають — повернути за них частину витрат не вийде.

Хто має право на відшкодування

Оформити податкову знижку може сам студент — за умови, що він офіційно працевлаштований і сплачує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Право на компенсацію також мають члени родини: мати, батько, чоловік або дружина, чиїми коштами сплачено контракт.

Які документи подати до податкової

Заяву разом із пакетом документів можна подати особисто, через законного представника або надіслати заказним листом. До податкової декларації про майновий стан і доходи додають:

заяву із зазначенням банківських реквізитів для перерахування коштів;

копії сторінок паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідку про заробітну плату за звітний період із зазначенням утриманих податків і пільг;

копію договору з навчальним закладом;

копії квитанцій, чеків або платіжних доручень про оплату;

свідоцтво про народження дитини (якщо за навчання платять батьки) або свідоцтво про шлюб (якщо платить чоловік чи дружина).

Коли компенсація надійде на рахунок

Документи на компенсацію за минулий рік можна подати до 31 грудня року, наступного за звітним. Послуга надається повністю безкоштовно. Після отримання декларації та перевірки документів Державна податкова служба перераховує кошти на банківський рахунок заявника або надсилає поштовим переказом протягом 60 календарних днів.

Коли податкова може відмовити

ДПС може відмовити у відшкодуванні, якщо подано неповний пакет документів або якщо матеріали оформлені з порушенням законодавства. Рішення податкової служби, якщо заявник із ним не згоден, можна оскаржити в окружному адміністративному суді.

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