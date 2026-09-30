Украинцы, которые оплачивают собственное или детское контрактное обучение, могут вернуть 18% фактически уплаченной суммы в виде налоговой скидки. Рассказываем, кто имеет право, какие документы собрать и когда деньги поступят на счет.

Компенсация от государства, которую украинцы привыкли связывать с жилищными программами, касается и обучения. Согласно статье 166 Налогового кодекса Украины, государство возвращает 18% от фактической стоимости обучения, подтвержденной квитанциями за предыдущий год. Как сообщает Новини.LIVE, оформить такую налоговую скидку могут не только студенты-контрактники.

Где возможен возврат средств

Налоговая скидка распространяется на обучение в дошкольных и внешкольных учреждениях, школах, профессионально-технических лицеях и высших учебных заведениях. А вот курсы или обучение на военной кафедре под действие льготы не подпадают — вернуть за них часть расходов не получится.

Кто имеет право на возмещение

Оформить налоговую скидку может сам студент — при условии, что он официально трудоустроен и уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Право на компенсацию также имеют члены семьи: мать, отец, супруг или супруга, чьими средствами оплачен контракт.

Какие документы подать в налоговую

Заявление вместе с пакетом документов можно подать лично, через законного представителя или заказным письмом. К налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах прилагают:

заявление с указанием банковских реквизитов для перечисления средств;

копии страниц паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

справку о заработной плате за отчетный период с указанием удержанных налогов и льгот;

копию договора с учебным заведением;

копии квитанций, чеков или платежных поручений об оплате;

свидетельство о рождении ребенка (если за обучение платят родители) или свидетельство о браке (если платит супруг или супруга).

Когда компенсация поступит на счет

Документы на компенсацию за прошлый год можно подать до 31 декабря года, следующего за отчетным. Услуга предоставляется полностью бесплатно. После получения декларации и проверки документов Государственная налоговая служба перечисляет средства на банковский счет заявителя или отправляет почтовым переводом в течение 60 календарных дней.

Когда налоговая может отказать

ГНС может отказать в возмещении, если подан неполный пакет документов или если материалы оформлены с нарушением законодательства. Решение налоговой службы, если заявитель с ним не согласен, можно обжаловать в окружном административном суде.

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