Суд скасував призов чоловіка, якого територіальний центр комплектування повторно взяв на військовий облік і мобілізував, хоч ще 2018 року його визнали непридатним до служби. Пояснюємо, чому таке рішення ТЦК незаконне та як його оскаржити.

Правила мобілізації та військовий облік в Україні часто стають предметом судових спорів. Свіжий приклад: територіальний центр комплектування повторно поставив на облік чоловіка, якого ще 2018 року визнали непридатним до військової служби, а потім мобілізував його — суд скасував призов.

Про рішення повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на матеріали справи. Чоловік мав висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби з виключенням з військового обліку, ухвалений ще у 2018 році. Попри це, ТЦК вдруге взяв його на військовий облік і мобілізував, що суд визнав протиправним та скасував призов.

За законодавством людина, визнана непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку, не підлягає мобілізації. Такий висновок ВЛК фіксує стан здоров'я, який унеможливлює службу, тому ТЦК не має права ігнорувати його чи повторно «повертати» особу до системи обліку без належних законних підстав. Саме такі рішення суди регулярно визнають протиправними.

Як оскаржити рішення ТЦК

Оскаржити дії чи рішення територіального центру комплектування можна в адміністративному суді. Для цього подається позовна заява про визнання дій чи рішення ТЦК протиправними та їх скасування. До позову варто долучити паспорт, ідентифікаційний код, військово-облікові документи, висновок ВЛК, копію повістки чи іншого рішення ТЦК і всі наявні докази.

Подавати позов слід якомога швидше, оскільки пропуск строків може ускладнити захист. Важливо фіксувати кожен документ: коли і яку повістку вручили, які рішення ТЦК ухвалив, які довідки має людина. Чим повніший пакет доказів, тим більше шансів, що суд скасує незаконний призов.

Що робити, якщо призов уже відбувся

Навіть якщо людину вже мобілізували, оскарження в суді дає змогу домогтися скасування призову та виключення зі служби на підставі непридатності. У справі, яку описала Судово-юридична газета, чоловік у підсумку домігся скасування призову саме через те, що мав чинний висновок про непридатність, і ТЦК не мав права його мобілізувати.

Судова практика показує, що рішення ТЦК, ухвалені всупереч висновкам ВЛК, скасовуються. Тому варто не погоджуватися мовчки з мобілізацією, а звертатися по правовий захист і відстоювати свої права у встановленому порядку.

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