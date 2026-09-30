Гречана крупа у великих торговельних мережах за рік подорожчала більш ніж удвічі, а лише у вересні окремі позиції додали по 10–23 гривні за кілограм. Водночас дефіциту гречки до зими, за оцінками експертів, не очікується.

Гречка подорожчала до 74,9 гривні за кілограм ще у серпні — а у вересні ціни на крупу в магазинах Novus, «Сільпо» та «АТБ» продовжили зростати, окремі позиції додали по 10–23 гривні. Проте дефіциту продукту до зими не очікується, а нинішнє прискорення цін виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовой пов'язує насамперед із ажіотажним попитом та проблемами з логістикою.

Про ситуацію на ринку крупи інформує видання Delo.ua з посиланням на УНІАН. За даними видання, у вересні ціни на гречку зросли одразу в трьох великих мережах — Novus, «Сільпо» та «АТБ».

Чому гречка подорожчала за рік

Основний стрибок цін стався ще раніше — через низький урожай. Як пояснив Сергій Громовой, торік Україна зібрала найменший урожай гречки за всі роки незалежності. Якщо рік тому крупа коштувала близько 35 гривень за кілограм, то на початку літа ціни вже сягали 60–70 гривень, а окремі позиції продавали й по 80 гривень.

У серпні та вересні на ринок почав надходити новий урожай. Посівні площі залишилися приблизно на рівні минулого року, тому суттєвого збільшення пропозиції не очікується. Водночас, за оцінкою Громового, наявних обсягів має вистачити щонайменше до зими.

Серед чинників, які тиснуть на ціну, експерт називає нестабільну ситуацію, зростання попиту на продукти тривалого зберігання та перебої з постачанням через пошкодження складської та логістичної інфраструктури. Додатково собівартість підштовхує подорожчання пального.

Чи подешевшає гречка після збору врожаю

Суттєвого зниження цін після завершення збору врожаю експерт не прогнозує. За його словами, виробники можуть стримувати продажі гречихи, оскільки через низькі ціни на кукурудзу, пшеницю, сою та соняшник частина аграріїв цього року працюватиме з мінімальною рентабельністю або навіть збитками.

Тобто нинішній різкий стрибок цін не обов'язково свідчить про нестачу гречки на ринку. Однак передумов для повернення до торішніх цін близько 35 гривень за кілограм наразі немає. Нагадаємо, у серпні в Україні дефіциту гречки не очікували, хоча в уряді прогнозували, що ціни залишатимуться високими. Станом на 20 серпня середня вартість крупи в магазинах становила 74,57 гривні за кілограм.

Що робити покупцям

Оскільки гречка належить до продуктів тривалого зберігання, різкого дефіциту до зими очікувати не варто, тому ажіотажно скуповувати крупу немає потреби. Водночас експерти радять порівнювати ціни в різних мережах, адже розкид вартості за кілограм навіть в одному місті може сягати десятків гривень — від акційних позицій до найдорожчих фасувань.

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