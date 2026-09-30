Гречневая крупа в крупных торговых сетях за год подорожала более чем вдвое, а только в сентябре отдельные позиции прибавили по 10–23 гривни за килограмм. При этом дефицита гречки до зимы, по оценкам экспертов, не ожидается.

Гречка подорожала до 74,9 гривни за килограмм еще в августе — а в сентябре цены на крупу в магазинах Novus, «Сильпо» и «АТБ» продолжили расти, отдельные позиции прибавили по 10–23 гривни. Однако дефицита продукта до зимы не ожидается, а нынешнее ускорение цен исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой связывает прежде всего с ажиотажным спросом и проблемами с логистикой.

О ситуации на рынке крупы информирует издание Delo.ua со ссылкой на УНИАН. По данным издания, в сентябре цены на гречку выросли сразу в трех крупных сетях — Novus, «Сильпо» и «АТБ».

Почему гречка подорожала за год

Основной скачок цен произошел еще раньше — из-за низкого урожая. Как объяснил Сергей Громовой, в прошлом году Украина собрала самый маленький урожай гречки за все годы независимости. Если год назад крупа стоила около 35 гривень за килограмм, то в начале лета цены уже достигали 60–70 гривень, а отдельные позиции продавали и по 80 гривень.

В августе и сентябре на рынок начал поступать новый урожай. Посевные площади остались примерно на уровне прошлого года, поэтому существенного увеличения предложения не ожидается. При этом, по оценке Громового, имеющихся объемов должно хватить как минимум до зимы.

Среди факторов, которые давят на цену, эксперт называет нестабильную ситуацию, рост спроса на продукты длительного хранения и перебои со снабжением из-за повреждений складской и логистической инфраструктуры. Дополнительно себестоимость подталкивает удорожание горючего.

Подешевеет ли гречка после сбора урожая

Существенного снижения цен после завершения сбора урожая эксперт не прогнозирует. По его словам, производители могут сдерживать продажи гречихи, поскольку из-за низких цен на кукурузу, пшеницу, сою и подсолнечник часть аграриев в этом году будет работать с минимальной рентабельностью или даже убытками.

То есть нынешний резкий скачок цен не обязательно свидетельствует о нехватке гречки на рынке. Однако предпосылок для возврата к прошлогодним ценам около 35 гривень за килограмм пока нет. Напомним, в августе в Украине дефицита гречки не ожидали, хотя в правительстве прогнозировали, что цены будут оставаться высокими. По состоянию на 20 августа средняя стоимость крупы в магазинах составляла 74,57 гривни за килограмм.

Что делать покупателям

Поскольку гречка относится к продуктам длительного хранения, резкого дефицита до зимы ожидать не стоит, поэтому ажиотажно скупать крупу нет необходимости. При этом эксперты советуют сравнивать цены в разных сетях, ведь разброс стоимости за килограмм даже в одном городе может достигать десятков гривень — от акционных позиций до самых дорогих фасовок.

Ранее Politeka сообщала, удорожание бакалеи в Украине: на какие продукты резко выросли цены.

Также Politeka сообщала, высокие цены на продукты: куда украинцы могут пожаловаться на продавцов.