Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 1 по 7 октября показывает умеренно тёплую погоду с небольшими осадками: максимум днём поднимется до +19°, а минимум составит +15°.

Предыдущая неделя с резким изменением температуры в Киевской области уже прошла, и синоптики готовят жителей к новому периоду с небольшими колебаниями и возможными осадками. По обновлённому прогнозу, с 1 по 7 октября температура днём будет держаться в пределах +15…+19°, а дожди ожидаются лишь дважды.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +15° до +19°, а ночью воздух будет охлаждаться до +7…+13°.

В четверг, 1 октября, воздух днём прогреется до +17°, а ночью охладится до +8°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 2 октября, столбики термометров днём покажут +15°, ночью — +7°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 3 октября, температура днём удержится на отметке +15°, а ночью опустится до +7°. Небо останется малооблачным, дождя не будет.

В воскресенье, 4 октября, днём ожидается +17°, ночью +7°. Малооблачно, без осадков.

В понедельник, 5 октября, воздух прогреется до +19° — это самый тёплый день недели, ночью же температура опустится до +9°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 6 октября, днём удержится +16°, а ночью — непривычно тепло, до +13°. Малооблачно, также возможны осадки.

В среду, 7 октября, температура днём составит +16°, ночью — +9°. Облачность переменная, без осадков.

Самым тёплым днём недели станет понедельник, 5 октября, с температурой +19°, а самым прохладным будет пятница и суббота, 2 и 3 октября, когда днём не превысит +15°. Перепад температур за неделю составляет 4°. Осадки прогнозируют в понедельник, 5 октября, и вторник, 6 октября.

В дни с возможными осадками — в понедельник и вторник — синоптики советуют брать с собой зонт и быть осторожными за рулём из-за скользкой дороги. В остальные дни погода останется сухой и комфортной для прогулок, поэтому планировать дела на свежем воздухе можно практически каждый день.

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