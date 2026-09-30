В 2026 году участники боевых действий и ветераны с инвалидностью могут полностью покрыть расходы на автогражданку (ОСАГО). Половину суммы покрывает страховая скидка, остальное государство возмещает через приложение «Дія».

Льготы для военных в Украине в 2026 году пополнились еще одной — теперь участники боевых действий и ветераны с инвалидностью вследствие войны могут полностью компенсировать расходы на автогражданку (ОСАГО). При оформлении полиса водитель оплачивает лишь половину суммы, а остальное государство перечисляет через приложение «Дія».

О новом механизме компенсации рассказали в Полтавском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE. Напомним: с начала 2025 года украинские ветераны, которые самостоятельно управляют личным транспортом, обязаны иметь полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Как работает новая компенсация

Участникам боевых действий и лицам, получившим инвалидность вследствие войны, государство возмещает расходы на автогражданку в полном объеме. Процесс разделили на два этапа: сначала при заключении договора страховая компания сразу вычитает 50% от базовой цены, а остаток суммы водитель вносит из собственных средств. Впоследствии эти потраченные деньги можно полностью вернуть.

Выбор страховщика и возврат денег

Оформить такой договор можно в любой компании, входящей в Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) и имеющей право продавать внутренние полисы ОСАГО. Поскольку каждый страховщик имеет законное право самостоятельно устанавливать базовый размер премии, цены до применения льготы могут существенно различаться. Полный перечень аккредитованных компаний опубликован на официальном сайте МТСБУ.

После оплаты своей половины стоимости ветерану достаточно зайти в приложение «Дія» и отправить заявление на возмещение. Если заявитель выполнил все требования, государство автоматически перечислит остаток средств на его «Дія.Картку».

Кто имеет право на льготу

Получить 100% покрытие стоимости страхования могут исключительно совершеннолетние граждане. Главное условие — наличие официального статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, который обязательно должен быть подтвержден в приложении «Дія». Кроме того, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя должен быть успешно верифицирован в соответствующих государственных реестрах.

Как оформить бесплатную автогражданку

Чтобы воспользоваться льготой, нужно выполнить несколько шагов:

Убедиться, что статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны подтвержден в приложении «Дія». Выбрать страховую компанию из перечня членов МТСБУ на официальном сайте бюро. Заключить договор автогражданки, оплатив 50% базовой стоимости. Подать заявление на возмещение через «Дію». Получить остаток суммы на «Дія.Картку».

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