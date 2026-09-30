Спрос на аренду однокомнатных квартир в Украине резко вырос — по данным аналитики, на 372%. Быстрее всего аренда дорожает в западных областях, а на отдельных объявлениях выстраиваются десятки желающих.

Аренда жилья в Киеве дорожает, а в целом по Украине спрос на однокомнатные квартиры вырос сразу на 372%. Вместе со спросом подскочили и цены — сильнее всего однокомнатные квартиры подорожали в западных регионах.

Такой скачок объясняют активной внутренней миграцией: люди переезжают в более безопасные города и снимают жилье, из-за чего на рынке образовался дефицит свободных квартир. Как отмечает The Page, быстрее всего аренда дорожает именно на западе страны, где предложение не успевает за спросом.

Где цены взлетели сильнее всего

Острее всего ажиотаж ощущается в областных центрах запада. В Ужгороде, как пишет Nenka.info, двухкомнатная квартира уже выставляется за рекордные 2000 долларов в месяц. В Черновцах, по данным «Молодого буковинца», на одно объявление об аренде претендуют до 15 желающих, а сама аренда за последний месяц заметно подорожала.

Тесно на рынке и в Николаеве: Суспільне приводит данные, что на одну квартиру там одновременно претендуют до 20 арендаторов. Из-за такого ажиотажа владельцы увереннее повышают цены, а готовые к заселению квартиры эконом-класса разбирают быстрее всего.

Сколько теперь просят за однокомнатную

Однокомнатные квартиры остаются самым востребованным форматом — именно здесь спрос и вырос на 372%. Самые дефицитные варианты — обустроенные помещения возле остановок транспорта и в районах с развитой инфраструктурой. Доступные предложения в таких локациях исчезают за считанные часы после публикации.

Единой средней цены по стране аналитика не приводит, однако сам масштаб роста спроса свидетельствует: торговаться при аренде становится все сложнее, а владельцы держат более высокие ценники.

Как не переплатить за аренду

Во время такого ажиотажа стоит проверять объявления на нескольких площадках и сравнивать среднюю стоимость в конкретном районе. Перед подписанием договора убедитесь в документах владельца и зафиксируйте в соглашении сумму аренды на весь срок действия — иначе цену могут пересмотреть уже через несколько месяцев.

Что будет дальше

По оценке The Page, дефицит жилья в самых востребованных городах сохранится как минимум до конца года, поэтому рассчитывать на быстрое снижение арендных ставок не стоит. Самая выгодная стратегия сейчас — долгосрочная аренда с фиксацией стоимости в договоре.

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