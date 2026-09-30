Попит на оренду однокімнатних квартир в Україні рвучко зріс — за даними аналітики, на 372%. Найшвидше оренда дорожчає у західних областях, а на окремих оголошеннях вишиковуються десятки охочих.

Оренда житла у Києві дорожчає, а загалом по Україні попит на однокімнатні квартири зріс одразу на 372%. Разом із попитом підскочили й ціни — найбільше однокімнатні квартири подорожчали у західних регіонах.

Такий стрибок пояснюють активною внутрішньою міграцією: люди переїжджають у безпечніші міста та винаймають житло, через що на ринку утворився дефіцит вільних квартир. Як зазначає The Page, найшвидше оренда дорожчає саме на заході країни, де пропозиція не встигає за попитом.

Де ціни злетіли найбільше

Найгостріше ажіотаж відчувається в обласних центрах заходу. В Ужгороді, як пише Nenka.info, двокімнатна квартира вже виставляється за рекордні 2000 доларів на місяць. У Чернівцях, за даними «Молодого буковинця», на одне оголошення про оренду претендують до 15 охочих, а сама оренда за останній місяць помітно подорожчала.

Тісно на ринку і в Миколаєві: Суспільне наводить дані, що на одну квартиру там одночасно претендують до 20 орендарів. Через такий ажіотаж власники впевненіше підвищують ціни, а готові до заселення квартири економ-класу розбирають найшвидше.

Скільки тепер просять за однокімнатну

Однокімнатні квартири залишаються найзатребуванішим форматом — саме тут попит і зріс на 372%. Найдефіцитніші варіанти — облаштовані помешкання біля зупинок транспорту та в районах із розвиненою інфраструктурою. Доступні пропозиції в таких локаціях зникають за лічені години після публікації.

Єдиної середньої ціни по країні аналітика не наводить, однак сам масштаб зростання попиту свідчить: торгуватися під час оренди дедалі складніше, а власники тримають вищі цінники.

Як не переплатити за оренду

Під час такого ажіотажу варто перевіряти оголошення на кількох майданчиках і порівнювати середню вартість у конкретному районі. Перед підписанням договору переконайтеся в документах власника та зафіксуйте в угоді суму оренди на весь термін дії — інакше ціну можуть переглянути вже за кілька місяців.

Що буде далі

За оцінкою The Page, дефіцит житла в найбільш затребуваних містах зберігатиметься щонайменше до кінця року, тож на швидке зниження орендних ставок розраховувати не варто. Найвигідніша стратегія зараз — довгострокова оренда з фіксацією вартості в договорі.

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