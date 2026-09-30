У 2026 році учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю можуть повністю покрити витрати на автоцивілку (ОСЦПВ). Половину суми покриває страхова знижка, решту держава відшкодовує через застосунок «Дія».

Пільги для військових в Україні у 2026 році поповнилися ще однією — тепер учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть повністю компенсувати витрати на автоцивілку (ОСЦПВ). Оформлюючи поліс, водій сплачує лише половину суми, а решту держава перераховує через застосунок «Дія».

Про новий механізм компенсації розповіли у Полтавському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE. Нагадаємо: з початку 2025 року українські ветерани, які самостійно керують власним транспортом, зобов'язані мати поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Як працює нова компенсація

Учасникам бойових дій та особам, які отримали інвалідність внаслідок війни, держава відшкодовує витрати на автоцивілку в повному обсязі. Процес розділили на два етапи: спочатку під час укладання договору страхова компанія одразу вираховує 50% від базової ціни, а решту суми водій вносить із власних коштів. Згодом ці потрачені гроші можна повністю повернути.

Вибір страховика та повернення грошей

Оформити такий договір можна в будь-якій компанії, що входить до Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) і має право продавати внутрішні поліси ОСАГО. Оскільки кожен страховик має законне право самостійно встановлювати базовий розмір премії, ціни до застосування пільги можуть суттєво відрізнятися. Повний перелік акредитованих компаній опублікований на офіційному сайті МТСБУ.

Після оплати власної половини вартості ветерану достатньо зайти в застосунок «Дія» та надіслати заяву на відшкодування. Якщо заявник виконав усі вимоги, держава автоматично перерахує решту коштів на його «Дія.Картку».

Хто має право на пільгу

Отримати 100% покриття вартості страхування можуть виключно повнолітні громадяни. Головна умова — наявність офіційного статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, який обов'язково має бути підтверджений у застосунку «Дія». Крім того, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника має бути успішно верифікований у відповідних державних реєстрах.

Як оформити безкоштовну автоцивілку

Щоб скористатися пільгою, потрібно виконати кілька кроків:

Переконатися, що статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни підтверджений у застосунку «Дія». Обрати страхову компанію з переліку членів МТСБУ на офіційному сайті бюро. Укласти договір автоцивілки, сплативши 50% базової вартості. Подати заяву на відшкодування через «Дію». Отримати решту суми на «Дія.Картку».

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