Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 1 по 7 жовтня показує помірно теплу погоду з невеликими опадами: максимум удень підніметься до +19°, а мінімум становитиме +15°.

Попередній тиждень із різкою зміною температури у Київській області вже минув, і синоптики готують мешканців до нового періоду з невеликими коливаннями та можливими опадами. За оновленим прогнозом, з 1 по 7 жовтня температура вдень триматиметься в межах +15…+19°, а дощі очікуються лише двічі.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +15° до +19°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +7…+13°.

У четвер, 1 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, а вночі охолоне до +8°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 2 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть +15°, вночі — +7°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 3 жовтня, температура вдень утримається на позначці +15°, а вночі опуститься до +7°. Небо залишиться малохмарним, дощу не буде.

У неділю, 4 жовтня, вдень очікується +17°, вночі +7°. Малохмарно, без опадів.

У понеділок, 5 жовтня, повітря прогріється до +19° — це найтепліший день тижня, вночі ж температура опуститься до +9°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 6 жовтня, вдень утримається +16°, а вночі — незвично тепло, до +13°. Малохмарно, також можливі опади.

У середу, 7 жовтня, температура вдень становитиме +16°, вночі — +9°. Хмарність мінлива, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане понеділок, 5 жовтня, з температурою +19°, а найпрохолодніше буде у п’ятницю та суботу, 2 і 3 жовтня, коли вдень не перевищить +15°. Перепад температур за тиждень становить 4°. Опади прогнозують у понеділок, 5 жовтня, та вівторок, 6 жовтня.

У дні з можливими опадами — у понеділок і вівторок — синоптики радять брати з собою парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. У решту днів погода залишатиметься сухою та комфортною для прогулянок, тож планувати справи на свіжому повітрі можна практично щодня.

Раніше Politeka повідомляла, погода різко зміниться: синоптики дали прогноз на тиждень з 24 по 30 вересня у Київській області.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про зміну температури: прогноз на тиждень у Київській області з 30 вересня по 6 жовтня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різке похолодання: прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Київській області.