Мобілізація в Україні триває, і грошове забезпечення військових у 2026 році стартує від 20 130 гривень базової ставки — а за бойові завдання нараховують суттєво більші доплати.

Виплати військовим під час мобілізації в Україні у 2026 році складаються з базового грошового забезпечення та низки додаткових винагород і одноразових допомог. Як саме нараховують кошти, роз'яснили в інформаційному агентстві Міністерства оборони України АрміяInform.

Мінімальне грошове забезпечення становить 20 130 гривень. Таку суму отримує рекрут під час перебування в навчальному центрі. Після зарахування до військової частини виплати зростають і залежать від посади, звання, вислуги років, роду військ та інших умов служби.

Що входить у базову ставку

Основні виплати регламентуються наказом Міністерства оборони № 260. До базових складових належать посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років. Окремо передбачені щомісячні доплати за особливості проходження служби, кваліфікацію, почесні та спортивні звання, а також за науковий ступінь.

За що нараховують додаткові винагороди

Крім базової ставки, військовим нараховують спеціальні щомісячні винагороди залежно від завдань: 10 000 гривень за виконання обов'язків у тилу, 30 000 гривень за бойові та спеціальні завдання, 50 000 гривень за роботу на пунктах управління та 100 000 гривень за безпосередню участь у бойових діях. Якщо військовий одночасно має право на кілька таких виплат, за день нараховують одну — найбільшу за розміром.

Окремо передбачені винагороди залежно від відстані до лінії фронту: 170 000 гривень на місяць за завдання на лінії зіткнення чи в наступі, а також на тимчасово окупованій території, і 70 000 гривень за роботу на відстані до ротного опорного пункту. Ці суми не скасовують доплату в 100 000 гривень, а нараховуються додатково.

За штурмові дії платять 40 000 гривень на добу, за повернення позицій — 20 000 гривень. За кожного захопленого полоненого передбачено 100 000 гривень на підрозділ, а за підтверджений результат ближнього бою — 15 000 гривень.

Крім щомісячних виплат, військовослужбовці можуть отримувати одноразові допомоги: на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових питань і під час укладення першого контракту. Окремо оплачують морську службу, стрибки з парашутом, водолазні роботи та бойове чергування.

Як оформити виплати

Під час мобілізації в Україні більшість доплат нараховують автоматично за наказами командирів, однак для отримання одноразової матеріальної допомоги на соціально-побутові питання чи оздоровлення військовий подає рапорт на ім'я командира частини. До рапорту додають документи, які підтверджують підставу для виплати.

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