Мобилизация в Украине продолжается, и денежное обеспечение военных в 2026 году стартует от 20 130 гривен базовой ставки — а за боевые задачи начисляют существенно большие доплаты.

Выплаты военным во время мобилизации в Украине в 2026 году состоят из базового денежного обеспечения и ряда дополнительных вознаграждений и единовременных пособий. Как именно начисляют средства, разъяснили в информационном агентстве Министерства обороны Украины АрмияInform.

Минимальное денежное обеспечение составляет 20 130 гривен. Такую сумму получает рекрут во время пребывания в учебном центре. После зачисления в воинскую часть выплаты увеличиваются и зависят от должности, звания, выслуги лет, рода войск и других условий службы.

Что входит в базовую ставку

Основные выплаты регламентируются приказом Министерства обороны № 260. К базовым составляющим относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет. Отдельно предусмотрены ежемесячные доплаты за особенности прохождения службы, квалификацию, почетные и спортивные звания, а также за научную степень.

За что начисляют дополнительные вознаграждения

Кроме базовой ставки, военным начисляют специальные ежемесячные вознаграждения в зависимости от задач: 10 000 гривен за выполнение обязанностей в тылу, 30 000 гривен за боевые и специальные задачи, 50 000 гривен за работу на пунктах управления и 100 000 гривен за непосредственное участие в боевых действиях. Если военный одновременно имеет право на несколько таких выплат, за день начисляют одну — наибольшую по размеру.

Отдельно предусмотрены вознаграждения в зависимости от расстояния до линии фронта: 170 000 гривен в месяц за задачи на линии соприкосновения или в наступлении, а также на временно оккупированной территории, и 70 000 гривен за работу на расстоянии до ротного опорного пункта. Эти суммы не отменяют доплату в 100 000 гривен, а начисляются дополнительно.

За штурмовые действия платят 40 000 гривен в сутки, за возвращение позиций — 20 000 гривен. За каждого захваченного пленного предусмотрено 100 000 гривен на подразделение, а за подтвержденный результат ближнего боя — 15 000 гривен.

Кроме ежемесячных выплат, военнослужащие могут получать единовременные пособия: на оздоровление, на решение социально-бытовых вопросов и при заключении первого контракта. Отдельно оплачивают морскую службу, прыжки с парашютом, водолазные работы и боевое дежурство.

Как оформить выплаты

Во время мобилизации в Украине большинство доплат начисляют автоматически по приказам командиров, однако для получения единовременной материальной помощи на социально-бытовые вопросы или оздоровление военный подает рапорт на имя командира части. К рапорту прилагают документы, подтверждающие основание для выплаты.

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