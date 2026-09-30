Оформление документов для военных в Украине становится заметно проще: иностранные добровольцы, которые мобилизовались в Вооруженные силы, больше не будут стоять в очередях в миграционную службу — виды на жительство им будут оформлять непосредственно офицеры воинских частей.
Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского областного ТЦК и СП, передает Новини.LIVE. Речь идет о новых методических рекомендациях, которые Министерство обороны Украины утвердило для воинских частей.
Главное изменение — бойцов-иностранцев максимально освободили от бюрократической волокиты. Теперь всю организационную работу берет на себя воинская часть: командир назначает ответственного офицера, который и будет заниматься всеми документами добровольца.
Именно этот офицер будет проверять документы иностранца, следить за сроками его законного пребывания в Украине, подавать документы в Государственную миграционную службу (ГМС) и забирать готовый вид на жительство.
Сам военнослужащий будет участвовать только в тех процедурах, которые физически невозможно выполнить без него: лично сдать биометрические данные, сфотографироваться и подписать документы.
Как оформить вид на жительство
- Командир части назначает ответственного офицера.
- Офицер проверяет документы иностранца, следит за сроками пребывания, подает документы в ГМС и забирает готовый вид на жительство.
- Военнослужащий лично сдает биометрические данные, фотографируется и подписывает документы.
Новые инструкции учитывают и форс-мажорные ситуации. Если иностранный военнослужащий получил ранение и находится в стационаре, ехать в миграционную службу ему не придется: ответственный офицер договаривается с ГМС, и мобильная группа приезжает фотографировать бойца прямо в медицинское учреждение.
Если же военнослужащий выполняет боевую задачу и из-за угрозы жизни не может вовремя оформить вид на жительство, процесс не отменяется. Представитель части официально обращается в ГМС с запросом о продлении срока законного пребывания, а как только ситуация с безопасностью позволит — пакет документов подается по стандартной процедуре.
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