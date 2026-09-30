Иностранным добровольцам, вставшим на защиту Украины, больше не придется стоять в очередях в миграционную службу — виды на жительство им будут оформлять офицеры воинских частей.

Оформление документов для военных в Украине становится заметно проще: иностранные добровольцы, которые мобилизовались в Вооруженные силы, больше не будут стоять в очередях в миграционную службу — виды на жительство им будут оформлять непосредственно офицеры воинских частей.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского областного ТЦК и СП, передает Новини.LIVE. Речь идет о новых методических рекомендациях, которые Министерство обороны Украины утвердило для воинских частей.

Главное изменение — бойцов-иностранцев максимально освободили от бюрократической волокиты. Теперь всю организационную работу берет на себя воинская часть: командир назначает ответственного офицера, который и будет заниматься всеми документами добровольца.

Именно этот офицер будет проверять документы иностранца, следить за сроками его законного пребывания в Украине, подавать документы в Государственную миграционную службу (ГМС) и забирать готовый вид на жительство.

Сам военнослужащий будет участвовать только в тех процедурах, которые физически невозможно выполнить без него: лично сдать биометрические данные, сфотографироваться и подписать документы.

Как оформить вид на жительство

Командир части назначает ответственного офицера.

Офицер проверяет документы иностранца, следит за сроками пребывания, подает документы в ГМС и забирает готовый вид на жительство.

Военнослужащий лично сдает биометрические данные, фотографируется и подписывает документы.

Новые инструкции учитывают и форс-мажорные ситуации. Если иностранный военнослужащий получил ранение и находится в стационаре, ехать в миграционную службу ему не придется: ответственный офицер договаривается с ГМС, и мобильная группа приезжает фотографировать бойца прямо в медицинское учреждение.

Если же военнослужащий выполняет боевую задачу и из-за угрозы жизни не может вовремя оформить вид на жительство, процесс не отменяется. Представитель части официально обращается в ГМС с запросом о продлении срока законного пребывания, а как только ситуация с безопасностью позволит — пакет документов подается по стандартной процедуре.

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