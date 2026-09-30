Мобилизация в Украине и отсрочка от призыва остаются в центре внимания — особенно для мужчин, оформивших освобождение от службы из-за постоянного ухода за близким родственником с инвалидностью. Можно ли потерять это право, если сам родственник решит пойти в армию, объяснил адвокат Юрий Айвазян.
К юристам обратился украинец с подтвержденной инвалидностью II группы. Мужчина хочет добровольно подписать контракт с Вооруженными силами Украины, но боится за своего единственного сына, получившего отсрочку именно из-за ухода за ним, отцом.
Логика сомнения проста: если отец пойдет служить, не решит ли ТЦК, что он больше не нуждается в уходе, и не призовут ли тогда сына на фронт. Это ключевой вопрос, который волнует не одну семью в Украине.
Сохранится ли право на отсрочку
По словам адвоката, сам факт трудоустройства или прохождения службы лицом с инвалидностью не является законным основанием для отмены отсрочки у ухаживающего.
«Не должен потерять, поскольку законом не определено, что один из родителей с инвалидностью не имеет права работать или проходить службу», — подчеркнул Юрий Айвазян на портале «Юристы.UA».
Логика законодательства такова: работа или служба не свидетельствуют об исчезновении потребности в содержании и уходе. Ключевыми факторами остаются наличие инвалидности и родственные связи.
Главное условие, о котором стоит помнить
Юрист напомнил: право на освобождение от призыва сохраняется только при отсутствии других трудоспособных лиц, которые по закону обязаны содержать и ухаживать за человеком с инвалидностью.
То есть если у отца нет жены или других невоеннообязанных детей, сын сохраняет законное право на отсрочку независимо от того, работает отец или служит в армии. Требования по постановлению Кабмина №560 остаются неизменными.
Что делать, чтобы не потерять отсрочку
Для оформления такой отсрочки стоит заранее подготовить документы, подтверждающие инвалидность родственника и факт родственной связи, а также справку о том, что только вы можете осуществлять уход. Подать документы можно в ТЦК по месту пребывания на воинском учете.
Если же ТЦК попытается отменить отсрочку только из-за того, что родственник пошел служить, юристы советуют обжаловать такое решение как противоправное — ведь закон не запрещает человеку с инвалидностью ни работать, ни проходить военную службу.
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