Мобилизация в Украине продолжается, и главное опасение касается случаев, когда отсрочку сына оформлено по уходу за отцом, который планирует пойти служить. Адвокат объяснил, не потеряет ли тогда родственник свое законное право.

Мобилизация в Украине и отсрочка от призыва остаются в центре внимания — особенно для мужчин, оформивших освобождение от службы из-за постоянного ухода за близким родственником с инвалидностью. Можно ли потерять это право, если сам родственник решит пойти в армию, объяснил адвокат Юрий Айвазян.

К юристам обратился украинец с подтвержденной инвалидностью II группы. Мужчина хочет добровольно подписать контракт с Вооруженными силами Украины, но боится за своего единственного сына, получившего отсрочку именно из-за ухода за ним, отцом.

Логика сомнения проста: если отец пойдет служить, не решит ли ТЦК, что он больше не нуждается в уходе, и не призовут ли тогда сына на фронт. Это ключевой вопрос, который волнует не одну семью в Украине.

Сохранится ли право на отсрочку

По словам адвоката, сам факт трудоустройства или прохождения службы лицом с инвалидностью не является законным основанием для отмены отсрочки у ухаживающего.

«Не должен потерять, поскольку законом не определено, что один из родителей с инвалидностью не имеет права работать или проходить службу», — подчеркнул Юрий Айвазян на портале «Юристы.UA».

Логика законодательства такова: работа или служба не свидетельствуют об исчезновении потребности в содержании и уходе. Ключевыми факторами остаются наличие инвалидности и родственные связи.

Главное условие, о котором стоит помнить

Юрист напомнил: право на освобождение от призыва сохраняется только при отсутствии других трудоспособных лиц, которые по закону обязаны содержать и ухаживать за человеком с инвалидностью.

То есть если у отца нет жены или других невоеннообязанных детей, сын сохраняет законное право на отсрочку независимо от того, работает отец или служит в армии. Требования по постановлению Кабмина №560 остаются неизменными.

Что делать, чтобы не потерять отсрочку

Для оформления такой отсрочки стоит заранее подготовить документы, подтверждающие инвалидность родственника и факт родственной связи, а также справку о том, что только вы можете осуществлять уход. Подать документы можно в ТЦК по месту пребывания на воинском учете.

Если же ТЦК попытается отменить отсрочку только из-за того, что родственник пошел служить, юристы советуют обжаловать такое решение как противоправное — ведь закон не запрещает человеку с инвалидностью ни работать, ни проходить военную службу.

Ранее Politeka сообщала, отменяется ли отсрочка по уходу за родителями после женитьбы.