Мобілізація в Україні триває, і головне побоювання стосується випадків, коли відстрочку сина оформлено через догляд за батьком, який планує піти служити. Адвокат пояснив, чи не втратить тоді родич своє законне право.

Мобілізація в Україні та відстрочка від призову залишаються в центрі уваги — особливо для чоловіків, які оформили звільнення від служби через постійний догляд за близьким родичем з інвалідністю. Чи можна втратити це право, якщо сам родич вирішить піти в армію, пояснив адвокат Юрій Айвазян.

До правників звернувся українець із підтвердженою інвалідністю II групи. Чоловік хоче добровільно підписати контракт із Збройними силами України, але боїться за свого єдиного сина, який отримав відстрочку саме через догляд за ним, батьком.

Логіка сумніву проста: якщо батько піде служити, чи не вирішить ТЦК, що він більше не потребує догляду, і чи не призвуть тоді сина на фронт. Це ключове питання, яке хвилює не одну родину в Україні.

Чи збережеться право на відстрочку

За словами адвоката, сам факт працевлаштування або проходження служби особою з інвалідністю не є законною підставою для скасування відстрочки у доглядальника.

«Не повинен втратити, оскільки законом не визначено, що один із батьків з інвалідністю не має права працювати або проходити службу», — наголосив Юрій Айвазян на порталі «Юристи.UA».

Логіка законодавства така: робота чи служба не свідчать про зникнення потреби в утриманні та догляді. Ключовими факторами лишаються наявність інвалідності та родинні зв'язки.

Головна умова, про яку варто пам'ятати

Юрист нагадав: право на звільнення від призову зберігається лише за умови відсутності інших працездатних осіб, які за законом зобов'язані утримувати й доглядати за людиною з інвалідністю.

Тобто якщо в батька немає дружини або інших невійськовозобов'язаних дітей, син зберігає законне право на відстрочку незалежно від того, працює батько чи служить у війську. Вимоги за постановою Кабміну №560 лишаються незмінними.

Що робити, щоб не втратити відстрочку

Для оформлення такої відстрочки варто заздалегідь підготувати документи, що підтверджують інвалідність родича і факт родинного зв'язку, а також довідку про те, що лише ви можете здійснювати догляд. Подати документи можна до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку.

Якщо ж ТЦК спробує скасувати відстрочку лише через те, що родич пішов служити, юристи радять оскаржувати таке рішення як протиправне — адже закон не забороняє людині з інвалідністю ані працювати, ані проходити військову службу.

Раніше Politeka повідомляла, чи скасовується відстрочка по догляду за батьками після одруження.