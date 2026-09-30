После отмены брони подача работодателем новой заявки не означает, что работник автоматически снова получил статус забронированного. Судебная практика 2026 года показывает: пока этот статус не появился в государственном реестре, человек рискует получить повестку и пройти ВЛК.

Бронирование от мобилизации в Украине с 1 октября меняют правила, однако риск остается прежним: между отменой старой брони и появлением нового статуса может возникнуть период, когда военнообязанный формально не имеет права на отсрочку.

Судебная практика 2026 года показывает, что сама по себе подача работодателем новой заявки на бронирование не означает автоматического получения такого статуса, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Znaj.ua. То есть человек не считается вновь забронированным лишь потому, что предприятие уже направило документы: для возникновения отсрочки должны быть выполнены все предусмотренные процедуры в государственных электронных системах. Оформление и аннулирование брони происходит по Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров №76.

Когда после отмены брони возникает риск мобилизации

Один из показательных споров касался работника, чье бронирование должно было закончиться 21 марта 2026 года. Работодатель еще 27 февраля подал заявление об аннулировании действующей брони и одновременно запустил процедуру нового бронирования. Однако уже 2 марта мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был мобилизован, а результат новой заявки появился лишь после его призыва. Суд исходил из того, что на момент мобилизации в реестре не было действующего статуса бронирования, поэтому сама поданная заявка не могла заменить оформленную отсрочку.

Похожая ситуация сложилась с работником "Укрзализныци". Работодатель подал заявление об аннулировании его бронирования 16 января 2026 года, а уже на следующий день мужчину доставили в ТЦК и направили на ВЛК. Новую заявку на бронирование предприятие направило 17 января, однако суд установил, что прежнее бронирование было аннулировано еще 16 января. Следовательно, на момент дальнейших действий у него уже не было действующего статуса забронированного.

Для личной отсрочки действует другое правило

Иная ситуация возникает, когда военнообязанный уже имеет личную отсрочку и обращается за ее переоформлением по другому основанию. В июле 2026 года Кабинет Министров внес изменения в Порядок №560: подача такого заявления не прекращает действие имеющейся отсрочки до принятия комиссией соответствующего решения — кроме случаев, когда действующая отсрочка подлежит отмене. Если же в переоформлении отказали, ранее действующая отсрочка сохраняется до окончания установленного срока.

Что важно знать военнообязанному

Таким образом, в этих двух процедурах юридический момент возникновения гарантии принципиально разный: новая заявка на бронирование не равна уже оформленной брони, а при переоформлении действующей личной отсрочки закон прямо предусматривает сохранение ее действия до решения комиссии.

Практически это означает несколько важных вещей:

проверяйте собственный статус в приложении "Резерв+" или в государственных реестрах, а не полагайтесь на сам факт «заявку подали»;

между аннулированием старой брони и появлением новой избегайте ситуаций, когда вас могут пригласить в ТЦК на ВЛК;

если у вас уже есть личная отсрочка и вы меняете основание — она сохраняется до решения комиссии, кроме случаев ее отмены.

Решающим является не сам факт подачи документов, а то, какой именно механизм используется и какой статус на этот момент отражен в государственных реестрах.

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