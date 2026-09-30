Мобілізація в Україні триває, і військовозобов'язані, які мають законне право на відстрочку, нерідко стикаються з відмовами від ТЦК. Юрист розповів, як оскаржити таке рішення та чи реально добитися справедливості.

Мобілізація: юрист пояснив, чи скасовується відстрочка по догляду за батьками після одруження — одна з тем, що турбує військовозобов'язаних. Але ще болючіша ситуація виникає, коли людина має підстави для відстрочки, а ТЦК все одно відмовляє.

Закон передбачає чіткий перелік підстав для відстрочки, однак на практиці не всі заяви задовольняють, навіть якщо людина формально має на це право. Про це заявив адвокат Роман Кичко в ефірі Українського радіо, як повідомляє 24 Канал.

Якщо відмова безпідставна — суд є єдиним дієвим шляхом

Юрист пояснив, що у разі відмови, яка не містить підстав, варто звертатися по правову допомогу та оскаржувати рішення в суді. За його словами, випадки, коли відмови виглядають безпідставними, трапляються досить часто. Судовий розгляд дозволяє скасувати відмову та зобов'язати ТЦК надати відстрочку.

Адвокат наголошує: суд має повноваження не лише визнати відмову незаконною, а й зобов'язати відповідний орган оформити відстрочку. Крім того, інколи ефективним може бути подання додаткових пояснень або уточнень до вже поданих документів — особливо якщо законодавчу норму можна трактувати по-різному.

Проте Кичко зауважує, що таких ситуацій, коли повторне подання документів або адвокатські звернення допомагають без суду, стає дедалі менше. Якщо людині вже один раз відмовили, найчастіше повторна заява з тими ж документами не дає результату, і тоді звернення до суду є фактично єдиним дієвим шляхом захисту своїх прав.

Що робити покроково

Алгоритм для військовозобов'язаного, якому відмовили у відстрочці, виглядає так: спершу отримати письмову відмову із зазначенням підстав; якщо підстав немає або вони сумнівні — звернутися до адвоката; потім подати позов до суду щодо оскарження рішення ТЦК. Суд може визнати дії органу протиправними та зобов'язати надати відстрочку.

Що відомо про відстрочки у 2026 році

В Україні спростили оформлення відстрочок від мобілізації: тепер більшість із них можна отримати онлайн через застосунок «Резерв+» без паперової документації або в ЦНАПах. Понад 600 тисяч осіб отримають автоматичне продовження відстрочок, без необхідності відвідувати ТЦК.

Також 11 лютого Верховна Рада ухвалила закон про 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом у 18–25 років. Така відстрочка дозволить цим військовозобов'язаним і резервістам отримати час для відпочинку та медико-соціальної реабілітації.

Водночас військовозобов'язані в Україні можуть втратити відстрочку, якщо мають значну заборгованість зі сплати аліментів. Кожен випадок розглядається індивідуально, з урахуванням підстав, передбачених законодавством.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація з 1 жовтня: що зміниться для військових з відстрочками та бронюванням.

Також Politeka повідомляла, мобілізація: адвокат пояснила, що робити, якщо відстрочка в «Резерв+» не продовжилась.

Як повідомляла Politeka, мобілізація в Україні: юристи розповіли, які документи потрібні для відстрочки через ЦНАП.