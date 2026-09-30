Штраф з 1 жовтня знову загрожує водіям, які їдуть за містом без увімкнених фар. Пункт 9.8 ПДР вимагає вмикати денні ходові вогні або ближнє світло, однак адвокат пояснив, коли такі постанови найчастіше скасовують у суді.

Штрафи для водіїв в Україні знову в центрі уваги: з 1 жовтня за межами населених пунктів обов'язково вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар.

Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 жовтня до 1 травня на заміських дорогах водії повинні їздити з увімкненими денними ходовими вогнями, а якщо їх немає — з ближнім світлом. Вимога діє цілодобово, незалежно від погоди та часу доби.

Скільки доведеться заплатити за вимкнені фари

За ігнорування вимоги штраф з 1 жовтня становить від 425 до 510 гривень. Таку відповідальність передбачає частина 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Головна мета цієї вимоги — покращити видимість автомобіля для пішоходів та інших учасників руху, адже восени світловий день швидко скорочується, а погода погіршується.

Коли штраф можуть скасувати: юридичний нюанс

Адвокат Денис Нагорнюк у коментарі «РБК-Україна» звернув увагу на колізію в законодавстві. Частина 2 статті 122 КУпАП карає за порушення правил користування зовнішніми світловими приладами під час початку руху чи зміни його напрямку. Тобто ця норма стосується ситуацій, коли водій рушає або маневрує.

Якщо ж автомобіль просто рухається прямо поза населеним пунктом без увімкнених ходових вогнів чи ближнього світла, окремої норми, яка передбачає штраф саме за порушення пункту 9.8 ПДР, немає. Тому суди найчастіше скасовують такі постанови та кваліфікують порушення за статтею 125 КУпАП.

Що робити, якщо виписали штраф

Стаття 125 КУпАП передбачає не грошове стягнення, а попередження. Тож якщо патрульний склав постанову саме за рух без увімкнених фар, водій має підстави оскаржити її в суді, посилаючись на цю колізію. Втім, щоб не ризикувати, краще вмикати ходові вогні або ближнє світло щоразу, коли виїжджаєте за місто.

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