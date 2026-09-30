Блокування карток у зв'язку з грошовими переказами є частиною фінансового моніторингу, передбаченого законодавством України, і не означає автоматичного порушення з боку клієнта.

Блокування карток банком в Україні дедалі частіше стає наслідком фінансового моніторингу, а не автоматичного порушення з боку клієнта. Банки мають законне право аналізувати операції та тимчасово обмежувати доступ до рахунку, доки клієнт не підтвердить походження коштів.

Правовою підставою для таких дій є Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Як нагадує 24 Канал із посиланням на Судово-юридичну газету, саме цей закон зобов'язує фінустанови оцінювати ризиковість операцій клієнтів.

Які операції банк вважає підозрілими

Банк звертає увагу не на окрему транзакцію, а на фінансову поведінку загалом. Підставами для блокування можуть бути:

нетипова активність за рахунком;

різке збільшення сум або кількості переказів;

регулярні надходження від багатьох осіб;

використання особистої чи зарплатної картки для фактично підприємницької діяльності.

Окремою причиною є відсутність документів, що підтверджують законне походження коштів.

Чи законно банк блокує картку

Блокування карток саме по собі не є покаранням — це превентивний захід тимчасового характеру. Відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання коштами не допускається, крім випадків, передбачених законом, судовим рішенням або зупиненням операцій у межах фінансового моніторингу.

Що робити, якщо заблокували картку

Клієнт має право звернутися до банку з вимогою пояснити причини обмеження та надати перелік документів, потрібних для підтвердження походження коштів. Зазвичай ідеться про трудові договори, довідки про доходи, цивільно-правові угоди, акти виконаних робіт або податкові декларації.

Надання таких документів у більшості випадків дозволяє відновити доступ до рахунку. Якщо ж банк безпідставно затягує розгляд або відмовляється знімати обмеження, клієнт може подати скаргу до Національного банку України або звернутися до суду.

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