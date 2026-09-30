Блокування карток банком в Україні дедалі частіше стає наслідком фінансового моніторингу, а не автоматичного порушення з боку клієнта. Банки мають законне право аналізувати операції та тимчасово обмежувати доступ до рахунку, доки клієнт не підтвердить походження коштів.
Правовою підставою для таких дій є Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Як нагадує 24 Канал із посиланням на Судово-юридичну газету, саме цей закон зобов'язує фінустанови оцінювати ризиковість операцій клієнтів.
Які операції банк вважає підозрілими
Банк звертає увагу не на окрему транзакцію, а на фінансову поведінку загалом. Підставами для блокування можуть бути:
- нетипова активність за рахунком;
- різке збільшення сум або кількості переказів;
- регулярні надходження від багатьох осіб;
- використання особистої чи зарплатної картки для фактично підприємницької діяльності.
Окремою причиною є відсутність документів, що підтверджують законне походження коштів.
Чи законно банк блокує картку
Блокування карток саме по собі не є покаранням — це превентивний захід тимчасового характеру. Відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання коштами не допускається, крім випадків, передбачених законом, судовим рішенням або зупиненням операцій у межах фінансового моніторингу.
Що робити, якщо заблокували картку
Клієнт має право звернутися до банку з вимогою пояснити причини обмеження та надати перелік документів, потрібних для підтвердження походження коштів. Зазвичай ідеться про трудові договори, довідки про доходи, цивільно-правові угоди, акти виконаних робіт або податкові декларації.
Надання таких документів у більшості випадків дозволяє відновити доступ до рахунку. Якщо ж банк безпідставно затягує розгляд або відмовляється знімати обмеження, клієнт може подати скаргу до Національного банку України або звернутися до суду.
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