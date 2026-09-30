Блокировка карт в связи с денежными переводами является частью финансового мониторинга, предусмотренного законодательством Украины, и не означает автоматического нарушения со стороны клиента.

Блокировка карт банком в Украине все чаще становится следствием финансового мониторинга, а не автоматического нарушения со стороны клиента. Банки имеют законное право анализировать операции и временно ограничивать доступ к счету, пока клиент не подтвердит происхождение средств.

Правовым основанием для таких действий является Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Как напоминает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету, именно этот закон обязывает финучреждения оценивать рискованность операций клиентов.

Какие операции банк считает подозрительными

Банк обращает внимание не на отдельную транзакцию, а на финансовое поведение в целом. Основаниями для блокировки могут быть:

нетипичная активность по счету;

резкое увеличение сумм или количества переводов;

регулярные поступления от многих лиц;

использование личной или зарплатной карты для фактически предпринимательской деятельности.

Отдельной причиной является отсутствие документов, подтверждающих законное происхождение средств.

Законно ли банк блокирует карту

Блокировка карт сама по себе не является наказанием — это превентивная мера временного характера. В соответствии со статьей 1074 Гражданского кодекса Украины ограничение прав клиента по распоряжению средствами не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом, судебным решением или остановкой операций в рамках финансового мониторинга.

Что делать, если заблокировали карту

Клиент имеет право обратиться в банк с требованием объяснить причины ограничения и предоставить перечень документов, необходимых для подтверждения происхождения средств. Обычно речь идет о трудовых договорах, справках о доходах, гражданско-правовых соглашениях, актах выполненных работ или налоговых декларациях.

Предоставление таких документов в большинстве случаев позволяет восстановить доступ к счету. Если же банк необоснованно затягивает рассмотрение или отказывается снимать ограничения, клиент может подать жалобу в Национальный банк Украины или обратиться в суд.

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