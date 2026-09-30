Курс доллара до конца 2026 года может достичь 46,7 гривны. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин обозначил три сценария развития валютного рынка на октябрь и сохранил годовой прогноз на уровне 45,5–46,7 грн за доллар.

Курс доллара в Украине продолжает расти, и давление на гривну до конца года будет только усиливаться. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин озвучил свой прогноз относительно того, сколько будет стоить американская валюта до завершения 2026 года.

По словам аналитика, на гривну давит углубление дефицита внешней торговли из-за падения экспорта и роста импорта, в частности топлива, продовольствия, фармацевтики и металлопродукции. Дополнительный спрос на валюту будут создавать подготовка к зиме и закупка газа.

Сдерживают девальвацию активные валютные интервенции НБУ, которые в сентябре достигли рекордных 5,4 млрд долларов, а также сокращение государственных расходов и падение доходов населения из-за волны увольнений в бизнесе.

"Правительство оставило финансирование только по защищенным статьям. Меньше бюджетных денег в экономике — меньше потребление бюджетозависимых организаций — меньше спрос на импорт и валюту", — объяснил Шевчишин.

Три сценария развития валютного рынка

Аналитик рассматривает три варианта. По базовому сценарию, вероятность которого он оценивает в 65%, наличный доллар перейдет на новую ступень — в пределах 45,50–46,00 грн, а евро — 51,00–51,50 грн.

Оптимистический сценарий (вероятность 15%) предполагает прогресс по черноморскому перемирию, ритмичное поступление военной помощи и голосование в Раде за необходимые законопроекты. Тогда НБУ будет удерживать доллар ближе к 44,5–45,20 грн, а евро вернется к уровням 51,5–52 грн.

Негативный сценарий (вероятность 20%) связан со скрытой мобилизацией в РФ, новой волной ударов по инфраструктуре и провалом голосований. В таком случае НБУ вынужден отпускать и доллар, и евро: доллар достигнет 46–46,5 грн с риском роста при зимней эскалации.

Прогноз до конца года

Свой годовой прогноз Шевчишин сохраняет на уровне 45,5–46,7 грн за доллар — при условии выхода на энергетическое перемирие и ритмичное внешнее финансирование, относительно которых пока сохраняется значительная неопределенность.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,95 грн, продать доллар можно за 44,80 гривни. Курс наличного евро — 51,66 грн за евро, курс продажи — 51,45 грн.

Также Politeka сообщала, курс доллара в Украине превысил 45 гривен — экономист рассказал, чего ждать в октябре.