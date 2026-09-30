Мобилизация в Украине продолжается, и военнообязанные, имеющие законное право на отсрочку, нередко сталкиваются с отказами от ТЦК. Юрист рассказал, как оспорить такое решение и реально ли добиться справедливости.

Мобилизация: юрист объяснил, отменяется ли отсрочка по уходу за родителями после женитьбы — одна из тем, волнующих военнообязанных. Но еще более болезненная ситуация возникает, когда человек имеет основания для отсрочки, а ТЦК все равно отказывает.

Закон предусматривает четкий перечень оснований для отсрочки, однако на практике не все заявления удовлетворяют, даже если человек формально имеет на это право. Об этом заявил адвокат Роман Кичко в эфире Украинского радио, как сообщает 24 Канал.

Если отказ необоснован — суд является единственным действенным путем

Юрист объяснил, что в случае отказа, не содержащего оснований, стоит обращаться за правовой помощью и оспаривать решение в суде. По его словам, случаи, когда отказы выглядят необоснованными, случаются довольно часто. Судебное рассмотрение позволяет отменить отказ и обязать ТЦК предоставить отсрочку.

Адвокат подчеркивает: суд имеет полномочия не только признать отказ незаконным, но и обязать соответствующий орган оформить отсрочку. Кроме того, иногда эффективным может быть подача дополнительных пояснений или уточнений к уже поданным документам — особенно если законодательную норму можно трактовать по-разному.

Однако Кичко отмечает, что таких ситуаций, когда повторная подача документов или адвокатские обращения помогают без суда, становится все меньше. Если человеку уже один раз отказали, чаще всего повторное заявление с теми же документами не дает результата, и тогда обращение в суд является фактически единственным действенным путем защиты своих прав.

Что делать пошагово

Алгоритм для военнообязанного, которому отказали в отсрочке, выглядит так: сначала получить письменный отказ с указанием оснований; если оснований нет или они сомнительны — обратиться к адвокату; затем подать иск в суд об оспаривании решения ТЦК. Суд может признать действия органа противоправными и обязать предоставить отсрочку.

Что известно об отсрочках в 2026 году

В Украине упростили оформление отсрочек от мобилизации: теперь большинство из них можно получить онлайн через приложение «Резерв+» без бумажной документации или в ЦНАПах. Более 600 тысяч человек получат автоматическое продление отсрочек, без необходимости посещать ТЦК.

Также 11 февраля Верховная Рада приняла закон о 12-месячной отсрочке от мобилизации для молодежи, отслужившей по контракту в 18–25 лет. Такая отсрочка позволит этим военнообязанным и резервистам получить время для отдыха и медико-социальной реабилитации.

В то же время военнообязанные в Украине могут потерять отсрочку, если имеют значительную задолженность по уплате алиментов. Каждый случай рассматривается индивидуально, с учетом оснований, предусмотренных законодательством.

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