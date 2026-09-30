Як підготувати квартиру до зими — питання, яке стає особливо актуальним напередодні холодів і можливих відключень електроенергії. ТСН зібрала практичні поради, що перевірити в оселі та чим запастися, аби комфортно пережити зиму навіть за перебоїв зі світлом і теплом.

Опалення у квартирі взимку — тема, до якої варто підготуватися заздалегідь. Починати треба не з купівлі десятків пристроїв, а з перевірки самого житла. Навіть невеликі щілини у вікнах та вхідних дверях пропускають холодне повітря, тож їх варто закрити ущільнювачами.

Освітлення на випадок блекауту

Заздалегідь визначте, яким світлом користуватиметеся під час відключень, і перевірте повербанки та акумуляторні пристрої. Практичний варіант — акумуляторні лампочки: поки є струм, вони заряджають вбудований акумулятор, а під час відключення працюють автономно. Альтернатива — світлодіодні USB-стрічки, які живляться від повербанка. Їх не можна накривати тканиною та ставити біля легкозаймистих матеріалів.

Що мати вдома

Варто зібрати зимовий набір першої потреби. До нього входять заряджені повербанки та кабелі, акумуляторні лампи й ліхтарики, запас батарейок, теплі ковдри та пледи, термоковдра, грілка, термос, теплий багатошаровий одяг, ущільнювачі для вікон і дверей, запас питної води й продуктів, які не потребують приготування. Речі краще тримати в одному місці, щоб не шукати їх у темряві.

Як зігрітися без опалення

Якщо батареї охололи, зменшуйте втрати тепла тілом. Одягайтеся у кілька шарів — термобілизна, светр, теплі штани та шкарпетки гріють краще, ніж один товстий одяг. Для сну підійде теплий плед або електроплед, який можна живити від зарядної станції. Додатково зігрітися допоможе гумова чи силіконова грілка під ковдрою біля ніг, але її слід обгортати тканиною, щоб уникнути опіку.

Як зберегти тепло та утеплити вікна

Коли опалення працює нестабільно, не заставляйте радіатори меблями та не закривайте їх щільними шторами. За батареєю можна встановити тепловідбивний матеріал, щоб спрямувати тепло у кімнату. За протягів перевірте ущільнювачі: дрібні щілини закривають силіконовими або самоклейними стрічками, а для вікон існують тепловідбивні плівки. Увечері закривайте вікна шторами чи жалюзі — це додатковий бар'єр між холодним склом і кімнатою.

Вологість і швидкий чекліст перед зимою

Якщо житло довго не опалюється, може накопичуватися волога. Для невеликих приміщень підходять побутові вологопоглиначі з гранулами хлориду кальцію — їх тримають там, де не дістануть діти та тварини. А наостанок пройдіться оселею: перевірте герметичність вікон і дверей, зарядіть повербанки й ліхтарики, складіть теплі речі в одному місці та перевірте справність електроприладів.

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